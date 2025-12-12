https://1prime.ru/20251212/tramp-865456499.html

Трамп оценил процесс мирного урегулирования на Украине

2025-12-12T03:43+0300

ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта, который включает в себя территориальный вопрос, в тысячу раз сложнее сделки с недвижимостью. "Это сложно, потому что приходится делить землю определенным образом, это не самое простое дело. Это что-то вроде сложной сделки с недвижимостью, помноженной на тысячу", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме. В начале декабря Трамп заявил, что считает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

2025

