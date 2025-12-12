Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп надеется, что скоро подпишет оборонный бюджет США - 12.12.2025, ПРАЙМ
Трамп надеется, что скоро подпишет оборонный бюджет США
2025-12-12T05:12+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
украина
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что скоро подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2026 финансовый год. "Совсем скоро я, надеюсь, подпишу закон о бюджете на национальную оборону, который предусматривает беспрецедентные инвестиции в вооруженные силы США", - сказал Трамп во время праздничного мероприятия в Белом доме. Ранее палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, который предусматривает выделение 901 миллиарда долларов на нужды национальной обороны, включая 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.
мировая экономика, финансы, сша, украина, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
05:12 12.12.2025
 
ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что скоро подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2026 финансовый год.
"Совсем скоро я, надеюсь, подпишу закон о бюджете на национальную оборону, который предусматривает беспрецедентные инвестиции в вооруженные силы США", - сказал Трамп во время праздничного мероприятия в Белом доме.
Ранее палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, который предусматривает выделение 901 миллиарда долларов на нужды национальной обороны, включая 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.
 
