https://1prime.ru/20251212/tramp-865458105.html
Трамп надеется, что скоро подпишет оборонный бюджет США
Трамп надеется, что скоро подпишет оборонный бюджет США - 12.12.2025, ПРАЙМ
Трамп надеется, что скоро подпишет оборонный бюджет США
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что скоро подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2026 финансовый год. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T05:12+0300
2025-12-12T05:12+0300
2025-12-12T05:12+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865458105.jpg?1765505553
ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что скоро подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2026 финансовый год.
"Совсем скоро я, надеюсь, подпишу закон о бюджете на национальную оборону, который предусматривает беспрецедентные инвестиции в вооруженные силы США", - сказал Трамп во время праздничного мероприятия в Белом доме.
Ранее палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, который предусматривает выделение 901 миллиарда долларов на нужды национальной обороны, включая 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, сша, украина, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
Трамп надеется, что скоро подпишет оборонный бюджет США
Трамп надеется, что скоро подпишет оборонный бюджет США на 2026 финансовый год
ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что скоро подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2026 финансовый год.
"Совсем скоро я, надеюсь, подпишу закон о бюджете на национальную оборону, который предусматривает беспрецедентные инвестиции в вооруженные силы США", - сказал Трамп во время праздничного мероприятия в Белом доме.
Ранее палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, который предусматривает выделение 901 миллиарда долларов на нужды национальной обороны, включая 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.