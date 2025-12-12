https://1prime.ru/20251212/tramp-865458105.html

Трамп надеется, что скоро подпишет оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что скоро подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2026 финансовый год.

ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что скоро подпишет оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2026 финансовый год. "Совсем скоро я, надеюсь, подпишу закон о бюджете на национальную оборону, который предусматривает беспрецедентные инвестиции в вооруженные силы США", - сказал Трамп во время праздничного мероприятия в Белом доме. Ранее палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, который предусматривает выделение 901 миллиарда долларов на нужды национальной обороны, включая 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

