ЦБ не исключил защиту своих интересов в международных судах
ЦБ РФ рассматривает защиту своих интересов в связи с заблокированными в ЕС активами и в международных судах, сообщает пресс-служба регулятора. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T12:43+0300
2025-12-12T12:44+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ рассматривает защиту своих интересов в связи с заблокированными в ЕС активами и в международных судах, сообщает пресс-служба регулятора. "Банк России рассматривает возможность защиты интересов также и в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах-членах ООН. Порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика (Euroclear), в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях (как в дружественных, так и в недружественных странах), будет определен после вступления решения суда в законную силу", - говорится в сообщении.
12:43 12.12.2025 (обновлено: 12:44 12.12.2025)
 
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ рассматривает защиту своих интересов в связи с заблокированными в ЕС активами и в международных судах, сообщает пресс-служба регулятора.
"Банк России рассматривает возможность защиты интересов также и в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах-членах ООН. Порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика (Euroclear), в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях (как в дружественных, так и в недружественных странах), будет определен после вступления решения суда в законную силу", - говорится в сообщении.
ЦБ рассказал, какой вред нанес ему Euroclear
