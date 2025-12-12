https://1prime.ru/20251212/tsb-865472844.html

ЦБ не исключил защиту своих интересов в международных судах

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ рассматривает защиту своих интересов в связи с заблокированными в ЕС активами и в международных судах, сообщает пресс-служба регулятора. "Банк России рассматривает возможность защиты интересов также и в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах-членах ООН. Порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика (Euroclear), в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях (как в дружественных, так и в недружественных странах), будет определен после вступления решения суда в законную силу", - говорится в сообщении.

