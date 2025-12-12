Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ объяснил, почему замедлился рост цен в ноябре - 12.12.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251212/tseny-865475714.html
ЦБ объяснил, почему замедлился рост цен в ноябре
ЦБ объяснил, почему замедлился рост цен в ноябре - 12.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ объяснил, почему замедлился рост цен в ноябре
Замедление инфляции в РФ в ноябре произошло как за счет волатильных компонентов, так и в устойчивой части ценовой динамики, сообщает Банк России в... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T13:38+0300
2025-12-12T13:39+0300
экономика
россия
финансы
рф
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Замедление инфляции в РФ в ноябре произошло как за счет волатильных компонентов, так и в устойчивой части ценовой динамики, сообщает Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Инфляция в России". "В ноябре 2025 года потребительские цены выросли на 0,42% (в октябре – на 0,50%). Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год уменьшился и составил 2,2% (с.к.г. (с сезонной корректировкой в годовом выражении - ред.) в октябре – 7,0%, в 3 квартале 2025 года – 6,6%, во 2 квартале 2025 года – 4,2%, в 1 квартале 2025 года – 8,0%, в 4 квартале 2024 года - 12,9%). Замедление произошло как за счет волатильных компонентов, так и в устойчивой части ценовой динамики", - говорится в сообщении. Росстат в среду сообщал, что инфляция в России на неделе со 2 по 8 декабря составила 0,05% против 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,31%. В ноябре инфляция замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. В обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации" тогда же сообщалось, что инфляция в России на 8 декабря составила 6,34% в годовом выражении против 6,61% на 1 декабря.
https://1prime.ru/20251209/tsb-865376574.html
рф
россия, финансы, рф, росстат
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Росстат
13:38 12.12.2025 (обновлено: 13:39 12.12.2025)
 
ЦБ объяснил, почему замедлился рост цен в ноябре

ЦБ: замедление инфляции в ноябре произошло за счет волатильных компонентов

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Замедление инфляции в РФ в ноябре произошло как за счет волатильных компонентов, так и в устойчивой части ценовой динамики, сообщает Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Инфляция в России".
"В ноябре 2025 года потребительские цены выросли на 0,42% (в октябре – на 0,50%). Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год уменьшился и составил 2,2% (с.к.г. (с сезонной корректировкой в годовом выражении - ред.) в октябре – 7,0%, в 3 квартале 2025 года – 6,6%, во 2 квартале 2025 года – 4,2%, в 1 квартале 2025 года – 8,0%, в 4 квартале 2024 года - 12,9%). Замедление произошло как за счет волатильных компонентов, так и в устойчивой части ценовой динамики", - говорится в сообщении.
Росстат в среду сообщал, что инфляция в России на неделе со 2 по 8 декабря составила 0,05% против 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,31%. В ноябре инфляция замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее.
В обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации" тогда же сообщалось, что инфляция в России на 8 декабря составила 6,34% в годовом выражении против 6,61% на 1 декабря.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
ЦБ предупредил о рисках для замедления инфляции от быстрого смягчения ДКП
9 декабря, 19:49
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФРосстат
 
 
