ЦБ объяснил, почему замедлился рост цен в ноябре
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Замедление инфляции в РФ в ноябре произошло как за счет волатильных компонентов, так и в устойчивой части ценовой динамики, сообщает Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Инфляция в России".
"В ноябре 2025 года потребительские цены выросли на 0,42% (в октябре – на 0,50%). Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год уменьшился и составил 2,2% (с.к.г. (с сезонной корректировкой в годовом выражении - ред.) в октябре – 7,0%, в 3 квартале 2025 года – 6,6%, во 2 квартале 2025 года – 4,2%, в 1 квартале 2025 года – 8,0%, в 4 квартале 2024 года - 12,9%). Замедление произошло как за счет волатильных компонентов, так и в устойчивой части ценовой динамики", - говорится в сообщении.
Росстат в среду сообщал, что инфляция в России на неделе со 2 по 8 декабря составила 0,05% против 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,31%. В ноябре инфляция замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее.
В обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации" тогда же сообщалось, что инфляция в России на 8 декабря составила 6,34% в годовом выражении против 6,61% на 1 декабря.