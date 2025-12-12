Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Меры господдержки помогли российским угольным компаниям, заявил Цивилев - 12.12.2025
Меры господдержки помогли российским угольным компаниям, заявил Цивилев
2025-12-12T17:52+0300
2025-12-12T18:12+0300
энергетика
россия
промышленность
кузбасс
кемерово
сергей цивилев
кузбасс
кемерово
россия, промышленность, кузбасс, кемерово, сергей цивилев
Энергетика, РОССИЯ, Промышленность, КУЗБАСС, КЕМЕРОВО, Сергей Цивилев
17:52 12.12.2025 (обновлено: 18:12 12.12.2025)
 
Меры господдержки помогли российским угольным компаниям, заявил Цивилев

Цивилев: меры господдержки помогли российским угольным компаниям в 2025 году

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Сергей Цивилев. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российские угольные компании считают, что меры государственной поддержки помогли им в этом году, заявил журналистам глава Минэнерго России Сергей Цивилев.
"Угольщики оценивают, что в этом году эти меры поддержки им помогли. Это поддержало в трудный период угольную отрасль не только Кузбасса, а всю угольную отрасль Российской Федерации", - заявил министр по итогам совещания по ситуации в угольной отрасли в Кемерово.
Ранее в пятницу кабмин сообщил, что было принято решение продлить до 1 марта 2026 года действие мер государственной поддержки для угольных компаний, которые 30 мая утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Такие меры, как отсрочка по НДПИ и страховым взносам и возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность, распространялись на все угольные предприятия и действовали до 1 декабря.
Также есть адресные меры поддержки, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
В ноябре в пресс-службе Минэнерго говорили РИА Новости, что решения о предоставлении финансовых мер господдержки приняты для 24 российских угольных предприятий (это пять организаций), при этом всего были рассмотрены материалы 43 предприятий (10 организаций).
Замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов говорил, что закредитованность угольных компаний по итогам этого года вырастет до 1,5 триллиона рублей.
По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-сентябре выросла до 68,1% с 52% за аналогичный период прошлого года.
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
ЭнергетикаРОССИЯПромышленностьКУЗБАССКЕМЕРОВОСергей Цивилев
 
 
