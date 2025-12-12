Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго и угольные компании обсуждают меры господдержки, сообщил Цивилев - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251212/tsivilev-865488646.html
Минэнерго и угольные компании обсуждают меры господдержки, сообщил Цивилев
Минэнерго и угольные компании обсуждают меры господдержки, сообщил Цивилев - 12.12.2025, ПРАЙМ
Минэнерго и угольные компании обсуждают меры господдержки, сообщил Цивилев
Минэнерго РФ и угольные компании обсуждают, какие меры господдержки необходимо принять в следующем году, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T18:11+0300
2025-12-12T18:11+0300
энергетика
россия
рф
кузбасс
кемерово
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd1858481f4e511c6a40856fda12f37.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минэнерго РФ и угольные компании обсуждают, какие меры господдержки необходимо принять в следующем году, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы сегодня проводили совещание с угольщиками Кузбасса и задавали этот вопрос напрямую... Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли", - сказал он по итогам совещания в Кемерово по ситуации в угольной отрасли.Ранее сегодня кабмин сообщил, что было принято решение продлить до 1 марта 2026 года действие мер государственной поддержки для угольных компаний, которые 30 мая утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Такие меры, как отсрочка по НДПИ и страховым взносам и возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность, распространялись на все угольные предприятия и действовали до 1 декабря.Также есть адресные меры поддержки, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.В ноябре в пресс-службе Минэнерго говорили РИА Новости, что решения о предоставлении финансовых мер господдержки приняты для 24 российских угольных предприятий (это пять организаций), при этом всего были рассмотрены материалы 43 предприятий (10 организаций).Замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов говорил, что закредитованность угольных компаний по итогам этого года вырастет до 1,5 триллиона рублей.По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-сентябре выросла до 68,1% с 52% за аналогичный период прошлого года.
https://1prime.ru/20251212/ugol-865488319.html
рф
кузбасс
кемерово
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c5db556d6018b02a4f0b5b5de4325e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, кузбасс, кемерово, сергей цивилев
Энергетика, РОССИЯ, РФ, КУЗБАСС, КЕМЕРОВО, Сергей Цивилев
18:11 12.12.2025
 
Минэнерго и угольные компании обсуждают меры господдержки, сообщил Цивилев

Цивилев: Минэнерго и угольные компании обсуждают меры господдержки на 2026 год

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Сергей Цивилев. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минэнерго РФ и угольные компании обсуждают, какие меры господдержки необходимо принять в следующем году, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Мы сегодня проводили совещание с угольщиками Кузбасса и задавали этот вопрос напрямую... Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли", - сказал он по итогам совещания в Кемерово по ситуации в угольной отрасли.
Ранее сегодня кабмин сообщил, что было принято решение продлить до 1 марта 2026 года действие мер государственной поддержки для угольных компаний, которые 30 мая утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Такие меры, как отсрочка по НДПИ и страховым взносам и возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность, распространялись на все угольные предприятия и действовали до 1 декабря.
Также есть адресные меры поддержки, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
В ноябре в пресс-службе Минэнерго говорили РИА Новости, что решения о предоставлении финансовых мер господдержки приняты для 24 российских угольных предприятий (это пять организаций), при этом всего были рассмотрены материалы 43 предприятий (10 организаций).
Замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов говорил, что закредитованность угольных компаний по итогам этого года вырастет до 1,5 триллиона рублей.
По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-сентябре выросла до 68,1% с 52% за аналогичный период прошлого года.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Минэнерго поддерживает идею отправки угля из Кузбасса на Восточный полигон
17:58
 
ЭнергетикаРОССИЯРФКУЗБАССКЕМЕРОВОСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала