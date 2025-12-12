Минэнерго и угольные компании обсуждают меры господдержки, сообщил Цивилев
Сергей Цивилев. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минэнерго РФ и угольные компании обсуждают, какие меры господдержки необходимо принять в следующем году, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Мы сегодня проводили совещание с угольщиками Кузбасса и задавали этот вопрос напрямую... Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли", - сказал он по итогам совещания в Кемерово по ситуации в угольной отрасли.
Ранее сегодня кабмин сообщил, что было принято решение продлить до 1 марта 2026 года действие мер государственной поддержки для угольных компаний, которые 30 мая утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Такие меры, как отсрочка по НДПИ и страховым взносам и возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность, распространялись на все угольные предприятия и действовали до 1 декабря.
Также есть адресные меры поддержки, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
В ноябре в пресс-службе Минэнерго говорили РИА Новости, что решения о предоставлении финансовых мер господдержки приняты для 24 российских угольных предприятий (это пять организаций), при этом всего были рассмотрены материалы 43 предприятий (10 организаций).
Замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов говорил, что закредитованность угольных компаний по итогам этого года вырастет до 1,5 триллиона рублей.
По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-сентябре выросла до 68,1% с 52% за аналогичный период прошлого года.