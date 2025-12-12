Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-12T09:01+0300
2025-12-12T09:01+0300
экономика
россия
туркмения
владимир путин
бизнес
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Экономические связи России и Туркмении расширяются, российские компании настроены на работу в стране, заявил президент России Владимир Путин. Глава российского государства участвует в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. "Расширяются двусторонние экономические связи… Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке", - сказал Путин в своем выступлении на форуме. Российский лидер напомнил, что за десять месяцев месяцев этого года товарооборот России и Туркмении вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024 год.
россия, туркмения, владимир путин, бизнес
Экономика, РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, Владимир Путин, Бизнес
09:01 12.12.2025
 
Российские компании настроены на работу в Туркмении, заявил Путин

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Экономические связи России и Туркмении расширяются, российские компании настроены на работу в стране, заявил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства участвует в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
"Расширяются двусторонние экономические связи… Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке", - сказал Путин в своем выступлении на форуме.
Российский лидер напомнил, что за десять месяцев месяцев этого года товарооборот России и Туркмении вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024 год.
 
ЭкономикаРОССИЯТУРКМЕНИЯВладимир ПутинБизнес
 
 
