Российские компании настроены на работу в Туркмении, заявил Путин
Российские компании настроены на работу в Туркмении, заявил Путин
2025-12-12T09:01+0300
2025-12-12T09:01+0300
2025-12-12T09:01+0300
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Экономические связи России и Туркмении расширяются, российские компании настроены на работу в стране, заявил президент России Владимир Путин. Глава российского государства участвует в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. "Расширяются двусторонние экономические связи… Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке", - сказал Путин в своем выступлении на форуме. Российский лидер напомнил, что за десять месяцев месяцев этого года товарооборот России и Туркмении вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024 год.
