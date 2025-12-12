Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил перспективы роста торгового оборота России и Туркмении - 12.12.2025
Новак оценил перспективы роста торгового оборота России и Туркмении
экономика
россия
бизнес
туркмения
пакистан
индия
александр новак
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Торговый оборот России и Туркмении имеет большие перспективы для роста, намечены также планы по развитию транспортных коридоров с Пакистаном и Индией через Туркмению, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. "Я думаю, что есть большие перспективы по наращиванию торгового оборота. Работает активно межправительственная комиссия, и намечены планы по тому, чтобы в различных отраслях обеспечивать развитие сотрудничества, в том числе это касается и транспортных коридоров", - заявил он "Известиям". "Развитие через соседние страны, и в том числе через Туркменистан, возможности обеспечения поставок продукции и развитие транспортных сообщений с Пакистаном, с Индией - это те направления, которые сегодня тоже обсуждаются", - добавил он. Новак отметил, что у России развиваются хорошие отношения со странами Средней Азии в области сельского хозяйства и машиностроения.
туркмения
пакистан
индия
россия, бизнес, туркмения, пакистан, индия, александр новак
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ТУРКМЕНИЯ, ПАКИСТАН, ИНДИЯ, Александр Новак
16:01 12.12.2025
 
Новак оценил перспективы роста торгового оборота России и Туркмении

Новак заявил о больших перспективах для роста торгового оборота РФ и Туркмении

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Торговый оборот России и Туркмении имеет большие перспективы для роста, намечены также планы по развитию транспортных коридоров с Пакистаном и Индией через Туркмению, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Я думаю, что есть большие перспективы по наращиванию торгового оборота. Работает активно межправительственная комиссия, и намечены планы по тому, чтобы в различных отраслях обеспечивать развитие сотрудничества, в том числе это касается и транспортных коридоров", - заявил он "Известиям".
"Развитие через соседние страны, и в том числе через Туркменистан, возможности обеспечения поставок продукции и развитие транспортных сообщений с Пакистаном, с Индией - это те направления, которые сегодня тоже обсуждаются", - добавил он.
Новак отметил, что у России развиваются хорошие отношения со странами Средней Азии в области сельского хозяйства и машиностроения.
09:01
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесТУРКМЕНИЯПАКИСТАНИНДИЯАлександр Новак
 
 
Заголовок открываемого материала