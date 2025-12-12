https://1prime.ru/20251212/turkmeniya-865480728.html

Новак оценил перспективы роста торгового оборота России и Туркмении

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Торговый оборот России и Туркмении имеет большие перспективы для роста, намечены также планы по развитию транспортных коридоров с Пакистаном и Индией через Туркмению, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. "Я думаю, что есть большие перспективы по наращиванию торгового оборота. Работает активно межправительственная комиссия, и намечены планы по тому, чтобы в различных отраслях обеспечивать развитие сотрудничества, в том числе это касается и транспортных коридоров", - заявил он "Известиям". "Развитие через соседние страны, и в том числе через Туркменистан, возможности обеспечения поставок продукции и развитие транспортных сообщений с Пакистаном, с Индией - это те направления, которые сегодня тоже обсуждаются", - добавил он. Новак отметил, что у России развиваются хорошие отношения со странами Средней Азии в области сельского хозяйства и машиностроения.

