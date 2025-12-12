Минэнерго поддерживает идею отправки угля из Кузбасса на Восточный полигон
Цивилев призвал подписать соглашение об отправке угля из Кузбасса на Восточный полигон ж/д
Добыча угля. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает необходимым подписать соглашение об обязательной отправке в 2026 году 60 миллионов тонн угля из Кузбасса на Восточный полигон железных дорог, заявил министр энергетики Сергей Цивилев журналистам.
"Сегодня Илья Владимирович (губернатор Кузбасса Середюк - ред.) обратился ко мне, подготовил письмо на имя президента Российской Федерации по поводу подписания соглашения на 60 миллионов тонн обязательной отправки угля из Кузбасса на Восточный полигон. Министерство энергетики, мы поддерживаем предложение Ильи Владимировича. Мы действительно считаем, что это нужно", - сказал он.
"Подписание такого соглашения должно быть, чтобы угольщики могли четко планировать свою деятельность на следующий год. Это поможет им преодолевать неуверенность в следующем году", - добавил министр.
Ранее в ноябре Середюк сообщал, что власти Кузбасса направили Российским железным дорогам (РЖД) предложение о заключении соглашения по гарантированному вывозу из региона в 2026 году 60 миллионов тонн угля против 54 миллионов в текущем.
Середюк напомнил, что из-за санкций Запада прекратились поставки кузбасского угля в Восточную и Западную Европу. В связи с этим регион переориентировал рынки сбыта угольщиков на страны Азии. В первую очередь это Индия, Корея, Китай. Основной поток угля и других грузов из Кузбасса направляется на Восточный полигон, в порты Владивостока для дальнейшей отправки конечным потребителям.