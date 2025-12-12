https://1prime.ru/20251212/ukraina-865458191.html

"Атаковать со всей силой": на Западе раскрыли, что решил устроить Зеленский

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Возможное перемирие на Украине в период выборов может стать шансом для Киева провести реорганизацию своих вооруженных сил и затем возобновить наступательные действия, считает бывший генерал бундесвера Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.Отвечая на вопрос ведущей о перспективах перемирия во время украинских выборов, генерал предположил, что Киев может использовать такую паузу для своих целей. "Мы сейчас встречаем зиму, и тут такая возможность доставить припасы, реорганизоваться, конечно, ну и возможность снова атаковать весной со всей силой", — подчеркнул Катер. Кроме того, он отметил, что безопасность проведения выборов окажется важным фактором и станет яблоком раздора между конфликтующими сторонами. "Как это должно работать? И если это работает, кто от этого выиграет?" — задался вопросом Катер. Накануне Владимир Зеленский, которого Дональд Трамп раз критиковал как "диктатора без выборов", вновь выдвинул условия для отсрочки голосования, на этот раз требуя прекращения огня. Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине, указав на снижение рейтинга Зеленского до 4%. В ответ на это Зеленский, чей срок полномочий завершается 20 мая 2024 года, заверил, что готов провести выборы, но заявил о необходимости поддержки США и европейских союзников в вопросе обеспечения безопасности. Ранее Зеленский неоднократно указывал, что украинское законодательство запрещает проведение выборов в условиях военного положения, введенного в феврале 2022 года и продолжаемого каждые три месяца. В связи с военным положением и всеобщей мобилизацией, выборы президента Украины в 2024 году были отменены.

