https://1prime.ru/20251212/ukraina-865458592.html

На Западе раскрыли, что у Киева созрел план по Донбассу

На Западе раскрыли, что у Киева созрел план по Донбассу - 12.12.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, что у Киева созрел план по Донбассу

Украина рассматривает возможность создания "свободной экономической зоны" в Донбассе, чтобы заинтересовать президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T05:25+0300

2025-12-12T05:25+0300

2025-12-12T05:25+0300

мировая экономика

украина

сша

донбасс

дональд трамп

владимир зеленский

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Украина рассматривает возможность создания "свободной экономической зоны" в Донбассе, чтобы заинтересовать президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники. "Последний мирный план Украины предусматривает создание демилитаризованной "свободной экономической зоны" в Донбассе, где могли бы работать американские бизнес-интересы — попытка привлечь к участию президента Дональда Трампа", — говорится в статье. Источники отмечают, что Трамп рассматривает Украину как более слабую сторону конфликта, особенно после недавнего коррупционного скандала и отставки руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. "Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского", — заявил один из чиновников, пожелавший сохранить анонимность.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт вчера сообщила, что Дональд Трамп ознакомлен с последним предложением Владимира Зеленского о мирном урегулировании на Украине. Ранее на этой неделе президент США раскритиковал украинского лидера за то, что тот не уделил должного внимания американским предложениям по урегулированию. Ранее администрация США объявила о работе над планом по разрешению конфликта на Украине. В Кремле подчеркнули, что Россия остается открытой для переговоров и продолжает обсуждения в Анкоридже.

https://1prime.ru/20251211/ukraina-865424001.html

https://1prime.ru/20251211/lavrov-865433316.html

https://1prime.ru/20251210/ukraina-865406671.html

украина

сша

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, донбасс, дональд трамп, владимир зеленский, politico