На Западе раскрыли, что у Киева созрел план по Донбассу
Politico: Киев хочет предложить Трампу создать в Донбассе свободную экономическую зону
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Украина рассматривает возможность создания "свободной экономической зоны" в Донбассе, чтобы заинтересовать президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники.
"Последний мирный план Украины предусматривает создание демилитаризованной "свободной экономической зоны" в Донбассе, где могли бы работать американские бизнес-интересы — попытка привлечь к участию президента Дональда Трампа", — говорится в статье.
Источники отмечают, что Трамп рассматривает Украину как более слабую сторону конфликта, особенно после недавнего коррупционного скандала и отставки руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.
"Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского", — заявил один из чиновников, пожелавший сохранить анонимность.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт вчера сообщила, что Дональд Трамп ознакомлен с последним предложением Владимира Зеленского о мирном урегулировании на Украине.
Ранее на этой неделе президент США раскритиковал украинского лидера за то, что тот не уделил должного внимания американским предложениям по урегулированию.
Ранее администрация США объявила о работе над планом по разрешению конфликта на Украине. В Кремле подчеркнули, что Россия остается открытой для переговоров и продолжает обсуждения в Анкоридже.