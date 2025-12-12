Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве пришли в ужас из-за отказа Зеленского Трампу - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/ukraina-865461100.html
В Киеве пришли в ужас из-за отказа Зеленского Трампу
В Киеве пришли в ужас из-за отказа Зеленского Трампу - 12.12.2025, ПРАЙМ
В Киеве пришли в ужас из-за отказа Зеленского Трампу
Отказ Владимира Зеленского поддержать предложенный США план урегулирования конфликта на Украине может обернуться для него серьезными сложностями, считает бывший | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T07:12+0300
2025-12-12T07:12+0300
общество
мировая экономика
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
олег соскин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского поддержать предложенный США план урегулирования конфликта на Украине может обернуться для него серьезными сложностями, считает бывший помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин. "Вы хоть понимаете, кому отказываете? Он (Президент США Дональд Трамп. — Прим. Ред.) вас уничтожит! Он, словно акула, проглотит ваши условия и не подавится. А вам останется только дырка от бублика, пока сделку заключат без вас", — заявил он. По мнению эксперта, очевидно, что план Трампа не будет принят Киевом, что приведет к продолжению противостояния и ухудшению условий для Украины. "Уже понятно, что бой будет продолжаться. Уже понятно, что Зеленскому в Европе дали добро на удары по мирной инициативе. Вопрос в том, чем на это ответит Россия", — отметил Соскин. Ранее Трамп заявлял, что Зеленский не поддерживает план США по разрешению конфликта на Украине. Обсуждение мирного плана СШАНа прошлой неделе Владимир Путин принял у себя в Кремле Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа. В течение пяти часов обсуждались детали американской мирной инициативы, однако прийти к компромиссу не удалось. Как позже прокомментировал российский лидер, Вашингтон разделил первоначальный план из 27 пунктов на четыре группы и предложил обсуждать их по отдельности. Он подчеркнул, что рассмотрел практически каждый из предложенных пунктов и отметил, что были вопросы, по которым Москва не согласна. Тем временем Зеленский отправился в Великобританию, чтобы обсудить американское предложение с Киром Стармером, Эмманюэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Согласно украинским источникам, по итогам встречи он снова отказался идти на уступки по территориальным вопросам. Согласно информации из портала Axios, Киев предоставил Вашингтону ответ на последние предложения США по украинскому урегулированию.
https://1prime.ru/20251212/ursula-865460644.html
https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865447643.html
https://1prime.ru/20251212/ukraina-865458191.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин
07:12 12.12.2025
 
В Киеве пришли в ужас из-за отказа Зеленского Трампу

Соскин: Трамп разнесет Зеленского после отказа поддержать план США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского поддержать предложенный США план урегулирования конфликта на Украине может обернуться для него серьезными сложностями, считает бывший помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин.
"Вы хоть понимаете, кому отказываете? Он (Президент США Дональд Трамп. — Прим. Ред.) вас уничтожит! Он, словно акула, проглотит ваши условия и не подавится. А вам останется только дырка от бублика, пока сделку заключат без вас", — заявил он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
"Решать не нам": фон дер Ляйен внезапно набросилась на Трампа
07:00
По мнению эксперта, очевидно, что план Трампа не будет принят Киевом, что приведет к продолжению противостояния и ухудшению условий для Украины.
"Уже понятно, что бой будет продолжаться. Уже понятно, что Зеленскому в Европе дали добро на удары по мирной инициативе. Вопрос в том, чем на это ответит Россия", — отметил Соскин.
Ранее Трамп заявлял, что Зеленский не поддерживает план США по разрешению конфликта на Украине.

Обсуждение мирного плана США

На прошлой неделе Владимир Путин принял у себя в Кремле Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа. В течение пяти часов обсуждались детали американской мирной инициативы, однако прийти к компромиссу не удалось.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
"Уже сегодня". Депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
Вчера, 17:19
Как позже прокомментировал российский лидер, Вашингтон разделил первоначальный план из 27 пунктов на четыре группы и предложил обсуждать их по отдельности. Он подчеркнул, что рассмотрел практически каждый из предложенных пунктов и отметил, что были вопросы, по которым Москва не согласна.
Тем временем Зеленский отправился в Великобританию, чтобы обсудить американское предложение с Киром Стармером, Эмманюэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Согласно украинским источникам, по итогам встречи он снова отказался идти на уступки по территориальным вопросам.
Согласно информации из портала Axios, Киев предоставил Вашингтону ответ на последние предложения США по украинскому урегулированию.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
"Атаковать со всей силой": на Западе раскрыли, что решил устроить Зеленский
05:18
 
ОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампОлег Соскин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала