https://1prime.ru/20251212/ukraina-865461100.html

В Киеве пришли в ужас из-за отказа Зеленского Трампу

В Киеве пришли в ужас из-за отказа Зеленского Трампу - 12.12.2025, ПРАЙМ

В Киеве пришли в ужас из-за отказа Зеленского Трампу

Отказ Владимира Зеленского поддержать предложенный США план урегулирования конфликта на Украине может обернуться для него серьезными сложностями, считает бывший | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T07:12+0300

2025-12-12T07:12+0300

2025-12-12T07:12+0300

общество

мировая экономика

сша

украина

киев

владимир зеленский

дональд трамп

олег соскин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского поддержать предложенный США план урегулирования конфликта на Украине может обернуться для него серьезными сложностями, считает бывший помощник Леонида Кучмы, Олег Соскин. "Вы хоть понимаете, кому отказываете? Он (Президент США Дональд Трамп. — Прим. Ред.) вас уничтожит! Он, словно акула, проглотит ваши условия и не подавится. А вам останется только дырка от бублика, пока сделку заключат без вас", — заявил он. По мнению эксперта, очевидно, что план Трампа не будет принят Киевом, что приведет к продолжению противостояния и ухудшению условий для Украины. "Уже понятно, что бой будет продолжаться. Уже понятно, что Зеленскому в Европе дали добро на удары по мирной инициативе. Вопрос в том, чем на это ответит Россия", — отметил Соскин. Ранее Трамп заявлял, что Зеленский не поддерживает план США по разрешению конфликта на Украине. Обсуждение мирного плана СШАНа прошлой неделе Владимир Путин принял у себя в Кремле Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа. В течение пяти часов обсуждались детали американской мирной инициативы, однако прийти к компромиссу не удалось. Как позже прокомментировал российский лидер, Вашингтон разделил первоначальный план из 27 пунктов на четыре группы и предложил обсуждать их по отдельности. Он подчеркнул, что рассмотрел практически каждый из предложенных пунктов и отметил, что были вопросы, по которым Москва не согласна. Тем временем Зеленский отправился в Великобританию, чтобы обсудить американское предложение с Киром Стармером, Эмманюэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Согласно украинским источникам, по итогам встречи он снова отказался идти на уступки по территориальным вопросам. Согласно информации из портала Axios, Киев предоставил Вашингтону ответ на последние предложения США по украинскому урегулированию.

https://1prime.ru/20251212/ursula-865460644.html

https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865447643.html

https://1prime.ru/20251212/ukraina-865458191.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин