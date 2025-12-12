https://1prime.ru/20251212/ursula-865460644.html

"Решать не нам": фон дер Ляйен внезапно набросилась на Трампа

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Politico подчеркнула необходимость невмешательства президента США Дональда Трампа в европейские выборы.При обсуждении новой стратегии национальной безопасности США, где указана политика "воспитания сопротивления" в ЕС, фон дер Ляйен предостерегла Трампа от влияния на внутренние дела Европы. "Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать", — заявила она. Новая стратегия национальной безопасности США была обнародована Белым домом неделю назад и требует от Европы большей ответственности за свою собственную оборону. Документ также отмечает расхождения между Белым домом и европейскими лидерами в ожиданиях по поводу конфликта на Украине. Как ранее сообщил портал Defense One, ссылаясь на неопубликованную версию стратегии, Вашингтон планирует сосредоточить сотрудничество с Европой на странах с аналогичными политическими системами. В частности, Австрия, Венгрия, Италия и Польша указаны как страны, с которыми США следует "активнее сотрудничать… с целью оторвать их от (Европейского союза)", утверждает портал.

