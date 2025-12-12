Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Решать не нам": фон дер Ляйен внезапно набросилась на Трампа - 12.12.2025
"Решать не нам": фон дер Ляйен внезапно набросилась на Трампа
"Решать не нам": фон дер Ляйен внезапно набросилась на Трампа - 12.12.2025, ПРАЙМ
"Решать не нам": фон дер Ляйен внезапно набросилась на Трампа
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Politico подчеркнула необходимость невмешательства президента США Дональда Трампа в... | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Politico подчеркнула необходимость невмешательства президента США Дональда Трампа в европейские выборы.При обсуждении новой стратегии национальной безопасности США, где указана политика "воспитания сопротивления" в ЕС, фон дер Ляйен предостерегла Трампа от влияния на внутренние дела Европы. "Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать", — заявила она. Новая стратегия национальной безопасности США была обнародована Белым домом неделю назад и требует от Европы большей ответственности за свою собственную оборону. Документ также отмечает расхождения между Белым домом и европейскими лидерами в ожиданиях по поводу конфликта на Украине. Как ранее сообщил портал Defense One, ссылаясь на неопубликованную версию стратегии, Вашингтон планирует сосредоточить сотрудничество с Европой на странах с аналогичными политическими системами. В частности, Австрия, Венгрия, Италия и Польша указаны как страны, с которыми США следует "активнее сотрудничать… с целью оторвать их от (Европейского союза)", утверждает портал.
"Решать не нам": фон дер Ляйен внезапно набросилась на Трампа

Фон дер Ляйен потребовала от Трампа невмешательства в европейские выборы

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Politico подчеркнула необходимость невмешательства президента США Дональда Трампа в европейские выборы.
При обсуждении новой стратегии национальной безопасности США, где указана политика "воспитания сопротивления" в ЕС, фон дер Ляйен предостерегла Трампа от влияния на внутренние дела Европы.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Во Франции раскритиковали речь Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте
13 сентября, 07:38
"Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать", — заявила она.
Новая стратегия национальной безопасности США была обнародована Белым домом неделю назад и требует от Европы большей ответственности за свою собственную оборону. Документ также отмечает расхождения между Белым домом и европейскими лидерами в ожиданиях по поводу конфликта на Украине.
Как ранее сообщил портал Defense One, ссылаясь на неопубликованную версию стратегии, Вашингтон планирует сосредоточить сотрудничество с Европой на странах с аналогичными политическими системами. В частности, Австрия, Венгрия, Италия и Польша указаны как страны, с которыми США следует "активнее сотрудничать… с целью оторвать их от (Европейского союза)", утверждает портал.
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
"Не говорите Урсуле". Журналист высмеял фон дер Ляйен из-за России
12 сентября, 21:36
 
