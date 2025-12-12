https://1prime.ru/20251212/vb-865454347.html

Экономики стран Core 5 окажутся вдвое весомее G7, считает ВБ

экономика

финансы

мировая экономика

сша

китай

япония

дональд трамп

владимир путин

всемирный банк

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865454347.jpg?1765492213

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Экономики стран Core 5 ("Ключевой пятерки") - нового объединения с участием России и США, создание которого якобы обсуждают в Вашингтоне, суммарно окажутся почти вдвое весомее "Большой семерки", посчитало РИА Новости по данным Всемирного банка. Накануне издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что сейчас в США обсуждают идею создания альтернативного "Большой семерке" (G7) объединения с участием самих США, России, Китая, Индии и Японии под названием Core 5 ("Ключевая пятерка"). Президент США Дональд Трамп в июне перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой. Лидер США также говорил, что не против присоединения Китая к "Большой семерке". Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не хочет возвращения РФ в объединение. На сегодня в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Согласно расчетам РИА Новости, ВВП "Пятерки", рассчитанный по паритету покупательной способности, составил бы 49% от мирового по данным Всемирного банка за прошлый год. Самым заметным был бы вклад Китая - 19%, затем следуют США (15%) и Индия (8%). Еще 4% пришлось бы на Россию, 3% - на Японию. В то же время ВВП "Большой семерки" составляет 29% от мирового. В этом блоке США выделяются особенно сильно: у остальных участников вклад в мировую экономику составляет 2-3%. Меньше всего он у Канады - 1%.

2025

Новости

финансы, мировая экономика, сша, китай, япония, дональд трамп, владимир путин, всемирный банк, politico