Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС в сентябре сократил поставки тихих и игристых вин в США до минимума - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251212/vino-865462528.html
ЕС в сентябре сократил поставки тихих и игристых вин в США до минимума
ЕС в сентябре сократил поставки тихих и игристых вин в США до минимума - 12.12.2025, ПРАЙМ
ЕС в сентябре сократил поставки тихих и игристых вин в США до минимума
Евросоюз в сентябре этого года сократил поставки тихих и игристых вин в США до минимума за более чем три с половиной года, при этом в месячном выражении... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T08:25+0300
2025-12-12T08:25+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
сша
италия
германия
ес
вино
https://cdnn.1prime.ru/img/83273/35/832733525_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_d50df3f3f76d4244cd327ebff50f1ff9.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Евросоюз в сентябре этого года сократил поставки тихих и игристых вин в США до минимума за более чем три с половиной года, при этом в месячном выражении поставки упали на десятую часть, а в годовом - на треть, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Всего за сентябрь этого года в США из ЕС приехало тихих и игристых вин на 308,96 миллиона долларов - минимум с февраля 2022 года (292,7 миллиона долларов). Это на 12% меньше, чем в августе, и на 32% меньше, чем в прошлом сентябре. При этом суммарный объем поставок вин из Евросоюза в Штаты по итогам трех кварталов сократился лишь на 1% - до 3,95 миллиарда долларов. Больше всего вин американцы в начале осени покупали у Франции - 143,1 миллиона долларов, Италии - 127,6 миллиона и Испании - 21,4 миллиона. В пятерку также вошли Португалия (7,8 миллиона) и Германия (5,3 миллиона). В разрезе по видам вин лидируют тихие вина в сосудах объемом до 2 литров (193,04 миллиона долларов) и игристые вина (112,8 миллиона). Также европейцы стали поставлять Штатам меньше пива. Импорт этого напитка США в сентябре сократился на 16% в месячном выражении и на 12% в годовом выражении - до 76,4 миллиона долларов. Это стало минимумом с мая. Больше всего пива Соединенные Штаты в сентябре закупали у Нидерландов - 50,6 миллиона долларов и Ирландии - 12,8 миллиона. В топ-5 также Германия (4,4 миллиона долларов), Бельгия (4,1 миллиона) и Италия (1,3 миллиона).
https://1prime.ru/20251019/vino-863676918.html
https://1prime.ru/20250914/vino-862255046.html
сша
италия
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83273/35/832733525_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2743b51c54866bcda1cb7ce426aec1ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бизнес, сша, италия, германия, ес, вино
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, США, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕС, вино
08:25 12.12.2025
 
ЕС в сентябре сократил поставки тихих и игристых вин в США до минимума

ЕС в сентябре сократил поставки тихих и игристых вин в США до минимума за 3,5 года

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокалы с вином
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Бокалы с вином. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Евросоюз в сентябре этого года сократил поставки тихих и игристых вин в США до минимума за более чем три с половиной года, при этом в месячном выражении поставки упали на десятую часть, а в годовом - на треть, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Всего за сентябрь этого года в США из ЕС приехало тихих и игристых вин на 308,96 миллиона долларов - минимум с февраля 2022 года (292,7 миллиона долларов). Это на 12% меньше, чем в августе, и на 32% меньше, чем в прошлом сентябре.
Бутылки с вином - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Франция увеличила поставки вина в Россию до максимума за год
19 октября, 08:16
При этом суммарный объем поставок вин из Евросоюза в Штаты по итогам трех кварталов сократился лишь на 1% - до 3,95 миллиарда долларов.
Больше всего вин американцы в начале осени покупали у Франции - 143,1 миллиона долларов, Италии - 127,6 миллиона и Испании - 21,4 миллиона. В пятерку также вошли Португалия (7,8 миллиона) и Германия (5,3 миллиона). В разрезе по видам вин лидируют тихие вина в сосудах объемом до 2 литров (193,04 миллиона долларов) и игристые вина (112,8 миллиона).
Также европейцы стали поставлять Штатам меньше пива. Импорт этого напитка США в сентябре сократился на 16% в месячном выражении и на 12% в годовом выражении - до 76,4 миллиона долларов. Это стало минимумом с мая.
Больше всего пива Соединенные Штаты в сентябре закупали у Нидерландов - 50,6 миллиона долларов и Ирландии - 12,8 миллиона. В топ-5 также Германия (4,4 миллиона долларов), Бельгия (4,1 миллиона) и Италия (1,3 миллиона).
Бокал вина - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Германия в первом полугодии выпала из топ-5 поставщиков вина в Россию
14 сентября, 08:15
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесСШАИТАЛИЯГЕРМАНИЯЕСвино
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала