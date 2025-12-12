https://1prime.ru/20251212/vino-865462528.html

ЕС в сентябре сократил поставки тихих и игристых вин в США до минимума

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Евросоюз в сентябре этого года сократил поставки тихих и игристых вин в США до минимума за более чем три с половиной года, при этом в месячном выражении поставки упали на десятую часть, а в годовом - на треть, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Всего за сентябрь этого года в США из ЕС приехало тихих и игристых вин на 308,96 миллиона долларов - минимум с февраля 2022 года (292,7 миллиона долларов). Это на 12% меньше, чем в августе, и на 32% меньше, чем в прошлом сентябре. При этом суммарный объем поставок вин из Евросоюза в Штаты по итогам трех кварталов сократился лишь на 1% - до 3,95 миллиарда долларов. Больше всего вин американцы в начале осени покупали у Франции - 143,1 миллиона долларов, Италии - 127,6 миллиона и Испании - 21,4 миллиона. В пятерку также вошли Португалия (7,8 миллиона) и Германия (5,3 миллиона). В разрезе по видам вин лидируют тихие вина в сосудах объемом до 2 литров (193,04 миллиона долларов) и игристые вина (112,8 миллиона). Также европейцы стали поставлять Штатам меньше пива. Импорт этого напитка США в сентябре сократился на 16% в месячном выражении и на 12% в годовом выражении - до 76,4 миллиона долларов. Это стало минимумом с мая. Больше всего пива Соединенные Штаты в сентябре закупали у Нидерландов - 50,6 миллиона долларов и Ирландии - 12,8 миллиона. В топ-5 также Германия (4,4 миллиона долларов), Бельгия (4,1 миллиона) и Италия (1,3 миллиона).

