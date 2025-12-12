https://1prime.ru/20251212/vnukovo-865465415.html
Во Внуково ввели ограничения на полеты
Во Внуково ввели ограничения на полеты - 12.12.2025, ПРАЙМ
Во Внуково ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T09:45+0300
2025-12-12T09:45+0300
2025-12-12T09:59+0300
бизнес
аэропорт внуково
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/75956/07/759560736_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_33c4bf1b7addb66e5baaeaaf531e6bf7.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. "Аэропорт "Внуково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75956/07/759560736_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_e5ae161d679b19b670d481cf69ed8170.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, аэропорт внуково, росавиация
Бизнес, аэропорт Внуково, Росавиация
Во Внуково ввели ограничения на полеты
Росавиация ввела временные ограничения на полеты во Внуково