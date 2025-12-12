Во Внуково ввели ограничения на полеты

https://1prime.ru/20251212/vnukovo-865465415.html

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. "Аэропорт "Внуково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

