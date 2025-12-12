https://1prime.ru/20251212/volgograd-865461361.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 12.12.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T07:21+0300

2025-12-12T07:21+0300

2025-12-12T07:21+0300

бизнес

волгоград

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865461361.jpg?1765513282

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

волгоград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, волгоград, росавиация