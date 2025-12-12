https://1prime.ru/20251212/vstrecha-865471878.html

В Европарламенте рассказали о повестке встречи с депутатами из России

В Европарламенте рассказали о повестке встречи с депутатами из России - 12.12.2025

В Европарламенте рассказали о повестке встречи с депутатами из России

Видеовстреча между депутатами из Европарламента и России будет посвящена активам РФ и переговорам по Украине, заявил РИА Новости Евродепутат из Люксембурга... | 12.12.2025

БРЮССЕЛЬ, 12 дек - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Видеовстреча между депутатами из Европарламента и России будет посвящена активам РФ и переговорам по Украине, заявил РИА Новости Евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил 27 ноября, что депутаты Госдумы планируют до конца года провести встречу в формате видео-конференц-связи с представителями Европарламента во главе с депутатом Фернаном Картайзером. "Актуальная повестка диктует содержание обсуждения. Мы безусловно затронем мирные усилия, предпринимаемые администрацией США и российскими властями, а также последствия встречи в Сочи или дальнейшую судьбу замороженных российских активов. В принципе, повестка не является жестко фиксированной, и опыт показывает, что тот или иной коллега может спонтанно поднимать отдельные темы", - сказал он.

