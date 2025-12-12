Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел встречу с Эрдоганом с участием делегаций - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/vstrecha-865476122.html
Путин провел встречу с Эрдоганом с участием делегаций
Путин провел встречу с Эрдоганом с участием делегаций - 12.12.2025, ПРАЙМ
Путин провел встречу с Эрдоганом с участием делегаций
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Туркмении с участием делегаций двух стран завершена, она продолжалась 40 минут, | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T14:02+0300
2025-12-12T14:02+0300
россия
ашхабад
туркмения
иран
владимир путин
сердар бердымухамедов
масуд пезешкиан
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861577360_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_39169be52a9a1e6f10810ec47006b5e8.jpg
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Туркмении с участием делегаций двух стран завершена, она продолжалась 40 минут, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходила в закрытом от прессы режиме. Делегации России и Турции покинули зал переговоров.Путин в пятницу работает в Ашхабаде. Глава государства принял участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.В графике российского президента также ряд международных встреч. Уже состоялись переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
ашхабад
туркмения
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861577360_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_cf16ba143e7e7edb8430a1dae46b6598.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ашхабад, туркмения, иран, владимир путин, сердар бердымухамедов, масуд пезешкиан, в мире
РОССИЯ, Ашхабад, ТУРКМЕНИЯ, ИРАН, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов, Масуд Пезешкиан, В мире
14:02 12.12.2025
 
Путин провел встречу с Эрдоганом с участием делегаций

Путин провёл закрытую встречу с Эрдоганом в Ашхабаде с участием делегаций РФ и Турции

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Туркмении с участием делегаций двух стран завершена, она продолжалась 40 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходила в закрытом от прессы режиме. Делегации России и Турции покинули зал переговоров.
Путин в пятницу работает в Ашхабаде. Глава государства принял участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
В графике российского президента также ряд международных встреч. Уже состоялись переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
 
РОССИЯАшхабадТУРКМЕНИЯИРАНВладимир ПутинСердар БердымухамедовМасуд ПезешкианВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала