Путин провел встречу с Эрдоганом с участием делегаций
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Туркмении с участием делегаций двух стран завершена, она продолжалась 40 минут,
2025-12-12T14:02+0300
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Туркмении с участием делегаций двух стран завершена, она продолжалась 40 минут, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходила в закрытом от прессы режиме. Делегации России и Турции покинули зал переговоров.Путин в пятницу работает в Ашхабаде. Глава государства принял участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.В графике российского президента также ряд международных встреч. Уже состоялись переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
