https://1prime.ru/20251212/vyzhivanie-865465694.html

Костин рассказал, как экономика России выживала в 90-е годы

Костин рассказал, как экономика России выживала в 90-е годы - 12.12.2025, ПРАЙМ

Костин рассказал, как экономика России выживала в 90-е годы

В 1990-х годах перед РФ стояли базовые вопросы экономического выживания, рассказал глава ВТБ Андрей Костин. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T10:07+0300

2025-12-12T10:07+0300

2025-12-12T10:07+0300

экономика

финансы

банки

рф

сша

андрей костин

втб

вэб

swift

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910293_0:7:2932:1656_1920x0_80_0_0_e986ca791c345b4a99dfad03c4fc5700.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В 1990-х годах перед РФ стояли базовые вопросы экономического выживания, рассказал глава ВТБ Андрей Костин. "Ярко помню события и экономическую обстановку середины 1990-х. Перед нами стояли базовые вопросы экономического выживания: погашение большого внешнего долга (вопрос, которым мне пришлось непосредственно и глубоко заниматься в качестве председателя ВЭБа в 1996–2002 годах), освоение навыков управления хозяйством на рыночных принципах, борьба с инфляцией, безработицей и неплатежами", - сказал он журналу "Эксперт". Экономика и общество проходили через непростую адаптацию к новым реалиям, отметил Костин. Целый ряд отраслей, включая коммерческий банкинг, начинали свое развитие буквально с ноля. В этих условиях естественным и безальтернативным источником капитала, компетенций, финансовых и управленческих технологий стали США и государства Западной Европы, отметил банкир. "Вплоть до конца первого десятилетия XXI века российский финансовый сектор развивался с опорой на западную инфраструктуру - SWIFT, Visa, MasterCard, Euroclear и т. д. Основным источником акционерного и долгового финансирования экономики были зарубежные (преимущественно американские и европейские) рынки капитала. Российская финансовая инфраструктура по умолчанию создавалась как совместимая с западной, встроенная в нее", - сказал он.

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, сша, андрей костин, втб, вэб, swift