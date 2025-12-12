Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В 1990-х годах перед РФ стояли базовые вопросы экономического выживания, рассказал глава ВТБ Андрей Костин. "Ярко помню события и экономическую обстановку середины 1990-х. Перед нами стояли базовые вопросы экономического выживания: погашение большого внешнего долга (вопрос, которым мне пришлось непосредственно и глубоко заниматься в качестве председателя ВЭБа в 1996–2002 годах), освоение навыков управления хозяйством на рыночных принципах, борьба с инфляцией, безработицей и неплатежами", - сказал он журналу "Эксперт". Экономика и общество проходили через непростую адаптацию к новым реалиям, отметил Костин. Целый ряд отраслей, включая коммерческий банкинг, начинали свое развитие буквально с ноля. В этих условиях естественным и безальтернативным источником капитала, компетенций, финансовых и управленческих технологий стали США и государства Западной Европы, отметил банкир. "Вплоть до конца первого десятилетия XXI века российский финансовый сектор развивался с опорой на западную инфраструктуру - SWIFT, Visa, MasterCard, Euroclear и т. д. Основным источником акционерного и долгового финансирования экономики были зарубежные (преимущественно американские и европейские) рынки капитала. Российская финансовая инфраструктура по умолчанию создавалась как совместимая с западной, встроенная в нее", - сказал он.
10:07 12.12.2025
 
Костин рассказал, как экономика России выживала в 90-е годы

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
