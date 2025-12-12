Курс юаня на Мосбирже растет шестую сессию подряд

https://1prime.ru/20251212/yuan-865483939.html
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу продолжил расти шестую сессию подряд, оставаясь выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.57 мск повышался на 5 копеек (+0,5%), до 11,27 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,19-11,30 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,99 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,098 против 7,055 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,46 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в пятницу продолжил повышаться шестой день подряд, оставаясь выше психологической отметки 11 рублей. Курс вырос уже на 52 копейки (+4,8%) направляется к максимумам с 20 ноября. "Курс юаня немного не дошел до уровня 11,3 рубля. Затем наблюдалась консолидация, российская валюта сумела отыграть часть дневных потерь, которые являются умеренными. Вероятно, на текущих уровнях установился некоторый баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,35% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,33% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.53 мск снижалась на 0,3%, до 61,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,4 пункта. Прогнозы В текущих условиях курс юаня может закончить неделю вблизи отметки 11,25 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Текущее рыночное равновесие вряд ли долго продержится и, скорее всего, будет нарушено в сторону дальнейшего ослабления рубля, полагает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Этому будет способствовать вероятное уменьшение притока валюты от экспорта. В то же время ее покупки могут и дальше увеличиваться со стороны импорта, а также желающих воспользоваться возможностью вывести больше средств за рубеж, которую недавно ЦБ вернул гражданам РФ и дружественных стран. Ближайшая цель восстановления юаня находится в районе двухмесячной вершины 11,45 рубля, проверить ее на прочность курс может уже в начале следующей недели", - допускает он.
