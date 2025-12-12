Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,24 рубля

https://1prime.ru/20251212/yuan-865490940.html
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и в целом за неделю снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки, до 11,24 рубля. За неделю юань вырос на 46 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,76-11,30 рубля.
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и в целом за неделю снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки, до 11,24 рубля.
За неделю юань вырос на 46 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,76-11,30 рубля.
