Юань к рублю на Мосбирже перед выходными повысился шестую сессию подряд - 12.12.2025
Юань к рублю на Мосбирже перед выходными повысился шестую сессию подряд
Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу вырос шестую сессию подряд, закрепившись выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу вырос шестую сессию подряд, закрепившись выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки, до 11,24 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 11,17-11,30 рубля. За неделю юань вырос на 46 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,76-11,30 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,48 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в пятницу продолжил повышаться шестой день подряд, оставаясь выше психологической отметки 11 рублей. Курс за неделю к максимуму пятницы повышался на 52 копейки (+4,8%), направляясь к максимумам с 20 ноября. "Рубль на неделе перешел к ослаблению и за несколько дней потерял около 5%. Юань вышел к отметке 11,3, доллар на межбанке тестировал области над отметкой 80 рублей. Баланс сил качнулся не в пользу рубля. Спрос на импорт и валюту демонстрирует традиционное для декабря повышение курсов. В целом в этот период растут траты бюджетов всех уровней, бизнеса и потребителей. Кроме того, ожидается снижение ключевой ставки ЦБ на будущей неделе до 16%", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 20.46 мск повышалась на 0,1%, до 61,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,03%, до 98,38 пункта. Прогнозы Важным для курса станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке на следующей неделе, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Более решительное ее снижение (до 15,5%) может привести к умеренному ослаблению рубля. Более консервативные действия, вероятно, не повлияют на рынок или вызовут незначительное усиление позиций национальной валюты РФ. На следующей неделе курс доллара может находиться в диапазоне 78-82 рубля, юаня – 11-11,6 рубля", - оценивает она. На стороне российской валюты остаются продажи валюты в рамках бюджетного правила и геополитический оптимизм, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "На предстоящей неделе ждем закрепления доллара над 80 рублями, юаня – над отметкой 11,3 рубля", - добавляет он.
20:56 12.12.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу вырос шестую сессию подряд, закрепившись выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки, до 11,24 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 11,17-11,30 рубля.
За неделю юань вырос на 46 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,76-11,30 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,48 рубля.
Рубль под давлением
Юань на Мосбирже в пятницу продолжил повышаться шестой день подряд, оставаясь выше психологической отметки 11 рублей. Курс за неделю к максимуму пятницы повышался на 52 копейки (+4,8%), направляясь к максимумам с 20 ноября.
"Рубль на неделе перешел к ослаблению и за несколько дней потерял около 5%. Юань вышел к отметке 11,3, доллар на межбанке тестировал области над отметкой 80 рублей. Баланс сил качнулся не в пользу рубля. Спрос на импорт и валюту демонстрирует традиционное для декабря повышение курсов. В целом в этот период растут траты бюджетов всех уровней, бизнеса и потребителей. Кроме того, ожидается снижение ключевой ставки ЦБ на будущей неделе до 16%", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 20.46 мск повышалась на 0,1%, до 61,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,03%, до 98,38 пункта.
Прогнозы
Важным для курса станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке на следующей неделе, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Более решительное ее снижение (до 15,5%) может привести к умеренному ослаблению рубля. Более консервативные действия, вероятно, не повлияют на рынок или вызовут незначительное усиление позиций национальной валюты РФ. На следующей неделе курс доллара может находиться в диапазоне 78-82 рубля, юаня – 11-11,6 рубля", - оценивает она.
На стороне российской валюты остаются продажи валюты в рамках бюджетного правила и геополитический оптимизм, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "На предстоящей неделе ждем закрепления доллара над 80 рублями, юаня – над отметкой 11,3 рубля", - добавляет он.
