Захарова прокомментировала решение ЕК о заморозке российских активов - 12.12.2025
Захарова прокомментировала решение ЕК о заморозке российских активов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов России. | 12.12.2025
2025-12-12T22:47+0300
2025-12-12T22:47+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов России. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России. "Наперсточники", - заявила она РИА Новости. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
22:47 12.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов России.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
"Наперсточники", - заявила она РИА Новости.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Глава Евросовета назвал сроки заморозки российских активов
Глава Евросовета назвал сроки заморозки российских активов
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
