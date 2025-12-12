https://1prime.ru/20251212/zakharova-865495824.html
Захарова прокомментировала решение ЕК о заморозке российских активов
Захарова прокомментировала решение ЕК о заморозке российских активов
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов России. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России. "Наперсточники", - заявила она РИА Новости. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Захарова прокомментировала решение ЕК о заморозке российских активов
