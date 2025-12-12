https://1prime.ru/20251212/zaschita-865470252.html

В России появится центр анализа средств защиты информации

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минцифры и Минобрнауки РФ совместно с рядом ведомств до 30 января проработают вопрос создания центра проведения сравнительного анализа средств защиты информации для усиления противодействия киберугрозам и обеспечения цифровой безопасности страны, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения". "До 30 января Минцифры, Минобрнауки, ФСТЭК и ФСБ совместно с заинтересованными органами власти и организациями проработают вопрос создания центра проведения сравнительного анализа средств защиты информации для усиления противодействия новым киберугрозам и обеспечения безопасности цифровой экосистемы страны", - сообщили в пресс-службе кабмина. Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.

