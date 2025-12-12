https://1prime.ru/20251212/zaschita-865470252.html
В России появится центр анализа средств защиты информации
В России появится центр анализа средств защиты информации - 12.12.2025, ПРАЙМ
В России появится центр анализа средств защиты информации
Минцифры и Минобрнауки РФ совместно с рядом ведомств до 30 января проработают вопрос создания центра проведения сравнительного анализа средств защиты информации | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T11:51+0300
2025-12-12T11:51+0300
2025-12-12T11:51+0300
технологии
россия
рф
михаил мишустин
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минцифры и Минобрнауки РФ совместно с рядом ведомств до 30 января проработают вопрос создания центра проведения сравнительного анализа средств защиты информации для усиления противодействия киберугрозам и обеспечения цифровой безопасности страны, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения". "До 30 января Минцифры, Минобрнауки, ФСТЭК и ФСБ совместно с заинтересованными органами власти и организациями проработают вопрос создания центра проведения сравнительного анализа средств защиты информации для усиления противодействия новым киберугрозам и обеспечения безопасности цифровой экосистемы страны", - сообщили в пресс-службе кабмина. Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, михаил мишустин, минобрнауки
Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минобрнауки
В России появится центр анализа средств защиты информации
Мишустин поручил создать центр анализа средств защиты информации от киберугроз