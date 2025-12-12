Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появится центр анализа средств защиты информации - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/zaschita-865470252.html
В России появится центр анализа средств защиты информации
В России появится центр анализа средств защиты информации - 12.12.2025, ПРАЙМ
В России появится центр анализа средств защиты информации
Минцифры и Минобрнауки РФ совместно с рядом ведомств до 30 января проработают вопрос создания центра проведения сравнительного анализа средств защиты информации | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T11:51+0300
2025-12-12T11:51+0300
технологии
россия
рф
михаил мишустин
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минцифры и Минобрнауки РФ совместно с рядом ведомств до 30 января проработают вопрос создания центра проведения сравнительного анализа средств защиты информации для усиления противодействия киберугрозам и обеспечения цифровой безопасности страны, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения". "До 30 января Минцифры, Минобрнауки, ФСТЭК и ФСБ совместно с заинтересованными органами власти и организациями проработают вопрос создания центра проведения сравнительного анализа средств защиты информации для усиления противодействия новым киберугрозам и обеспечения безопасности цифровой экосистемы страны", - сообщили в пресс-службе кабмина. Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, михаил мишустин, минобрнауки
Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минобрнауки
11:51 12.12.2025
 
В России появится центр анализа средств защиты информации

Мишустин поручил создать центр анализа средств защиты информации от киберугроз

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Минцифры и Минобрнауки РФ совместно с рядом ведомств до 30 января проработают вопрос создания центра проведения сравнительного анализа средств защиты информации для усиления противодействия киберугрозам и обеспечения цифровой безопасности страны, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения".
"До 30 января Минцифры, Минобрнауки, ФСТЭК и ФСБ совместно с заинтересованными органами власти и организациями проработают вопрос создания центра проведения сравнительного анализа средств защиты информации для усиления противодействия новым киберугрозам и обеспечения безопасности цифровой экосистемы страны", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
 
ТехнологииРОССИЯРФМихаил МишустинМинобрнауки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала