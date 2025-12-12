https://1prime.ru/20251212/zayavlenie-865496198.html

Журналист раскритиковал Рютте из-за заявления о "российской угрозе"

Журналист раскритиковал Рютте из-за заявления о "российской угрозе" - 12.12.2025, ПРАЙМ

Журналист раскритиковал Рютте из-за заявления о "российской угрозе"

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы готовящемся нападении России на альянс звучит совершенно безумно, отметил журналист Томас Фази в соцсети X. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T22:59+0300

2025-12-12T22:59+0300

2025-12-12T22:59+0300

общество

мировая экономика

москва

марк рютте

сергей лавров

владимир путин

ес

нато

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967733_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_997e1f3ec1122a7f157e05317673331d.jpg

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы готовящемся нападении России на альянс звучит совершенно безумно, отметил журналист Томас Фази в соцсети X."Хорошая новость в том, что никто не верит в чушь про 'российскую угрозу'. Плохая новость в том, что эти психопаты, похоже, действительно делают все возможное, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт с Россией", — отметил он.В четверг Рютте призвал страны-члены НАТО адаптироваться к военному мышлению, утверждая, что альянс якобы станет "следующей целью" России. Он также заявил, что Москва может быть готова применить военную силу против блока в течение пяти лет.Министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря подчеркнул, что Россия не имеет агрессивных намерений в отношении стран НАТО и ЕС и готова предоставить письменные гарантии.Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики систематически запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20251212/zakharova-865495824.html

https://1prime.ru/20251211/ryutte-865451492.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, москва, марк рютте, сергей лавров, владимир путин, ес, нато, в мире