Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист раскритиковал Рютте из-за заявления о "российской угрозе" - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/zayavlenie-865496198.html
Журналист раскритиковал Рютте из-за заявления о "российской угрозе"
Журналист раскритиковал Рютте из-за заявления о "российской угрозе" - 12.12.2025, ПРАЙМ
Журналист раскритиковал Рютте из-за заявления о "российской угрозе"
Заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы готовящемся нападении России на альянс звучит совершенно безумно, отметил журналист Томас Фази в соцсети X. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T22:59+0300
2025-12-12T22:59+0300
общество
мировая экономика
москва
марк рютте
сергей лавров
владимир путин
ес
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967733_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_997e1f3ec1122a7f157e05317673331d.jpg
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы готовящемся нападении России на альянс звучит совершенно безумно, отметил журналист Томас Фази в соцсети X."Хорошая новость в том, что никто не верит в чушь про 'российскую угрозу'. Плохая новость в том, что эти психопаты, похоже, действительно делают все возможное, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт с Россией", — отметил он.В четверг Рютте призвал страны-члены НАТО адаптироваться к военному мышлению, утверждая, что альянс якобы станет "следующей целью" России. Он также заявил, что Москва может быть готова применить военную силу против блока в течение пяти лет.Министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря подчеркнул, что Россия не имеет агрессивных намерений в отношении стран НАТО и ЕС и готова предоставить письменные гарантии.Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики систематически запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20251212/zakharova-865495824.html
https://1prime.ru/20251211/ryutte-865451492.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967733_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2873fb85592dca12a9d8f60d99b51b1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, москва, марк рютте, сергей лавров, владимир путин, ес, нато, в мире
Общество , Мировая экономика, МОСКВА, Марк Рютте, Сергей Лавров, Владимир Путин, ЕС, НАТО, В мире
22:59 12.12.2025
 
Журналист раскритиковал Рютте из-за заявления о "российской угрозе"

Фази: заявление генсека НАТО Рютте о якобы нападении России звучит безумно

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы готовящемся нападении России на альянс звучит совершенно безумно, отметил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Хорошая новость в том, что никто не верит в чушь про 'российскую угрозу'. Плохая новость в том, что эти психопаты, похоже, действительно делают все возможное, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт с Россией", — отметил он.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Захарова прокомментировала решение ЕК о заморозке российских активов
22:47
В четверг Рютте призвал страны-члены НАТО адаптироваться к военному мышлению, утверждая, что альянс якобы станет "следующей целью" России. Он также заявил, что Москва может быть готова применить военную силу против блока в течение пяти лет.
Министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря подчеркнул, что Россия не имеет агрессивных намерений в отношении стран НАТО и ЕС и готова предоставить письменные гарантии.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики систематически запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Слова Рютте о "следующей цели" России вызвали ярость у журналиста
Вчера, 20:41
 
ОбществоМировая экономикаМОСКВАМарк РюттеСергей ЛавровВладимир ПутинЕСНАТОВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала