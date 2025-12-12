https://1prime.ru/20251212/zayavlenie-865496198.html
Журналист раскритиковал Рютте из-за заявления о "российской угрозе"
Журналист раскритиковал Рютте из-за заявления о "российской угрозе"
Заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы готовящемся нападении России на альянс звучит совершенно безумно, отметил журналист Томас Фази в соцсети X. | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы готовящемся нападении России на альянс звучит совершенно безумно, отметил журналист Томас Фази в соцсети X."Хорошая новость в том, что никто не верит в чушь про 'российскую угрозу'. Плохая новость в том, что эти психопаты, похоже, действительно делают все возможное, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт с Россией", — отметил он.В четверг Рютте призвал страны-члены НАТО адаптироваться к военному мышлению, утверждая, что альянс якобы станет "следующей целью" России. Он также заявил, что Москва может быть готова применить военную силу против блока в течение пяти лет.Министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря подчеркнул, что Россия не имеет агрессивных намерений в отношении стран НАТО и ЕС и готова предоставить письменные гарантии.Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики систематически запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
