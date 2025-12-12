На Западе сделали заявление о Зеленском из-за событий в зоне СВО
DE: ответственность за поражения ВСУ в зоне конфликта лежит на Зеленском
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Украинская армия сталкивается с поражениями на фронте из-за слабого политического и военного руководства, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на источники.
"Правительство не выполняет свои обязанности по поддержке линии фронта. Обратите внимание, что даже в ключевых районах беспилотники доставляются гражданскими лицами. Главная проблема — Зеленский", — цитирует издание слова бывшего подполковника британской армии Глена Гранта.
В статье также отмечается, что потворство коррупции со стороны главы киевского руководства лишает вооруженные силы Украины возможностей для эффективного ведения боевых действий.
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.