На Западе сделали заявление о Зеленском из-за событий в зоне СВО - 12.12.2025
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за событий в зоне СВО
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за событий в зоне СВО
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за событий в зоне СВО
Украинская армия сталкивается с поражениями на фронте из-за слабого политического и военного руководства, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T17:37+0300
2025-12-12T17:37+0300
мировая экономика
общество
украина
запад
набу
энергоатом
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Украинская армия сталкивается с поражениями на фронте из-за слабого политического и военного руководства, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на источники."Правительство не выполняет свои обязанности по поддержке линии фронта. Обратите внимание, что даже в ключевых районах беспилотники доставляются гражданскими лицами. Главная проблема — Зеленский", — цитирует издание слова бывшего подполковника британской армии Глена Гранта.В статье также отмечается, что потворство коррупции со стороны главы киевского руководства лишает вооруженные силы Украины возможностей для эффективного ведения боевых действий.Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
https://1prime.ru/20251212/bouz-865464547.html
https://1prime.ru/20251210/zelenskiy-865403045.html
украина
запад
17:37 12.12.2025
 
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за событий в зоне СВО

DE: ответственность за поражения ВСУ в зоне конфликта лежит на Зеленском

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Украинская армия сталкивается с поражениями на фронте из-за слабого политического и военного руководства, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на источники.
"Правительство не выполняет свои обязанности по поддержке линии фронта. Обратите внимание, что даже в ключевых районах беспилотники доставляются гражданскими лицами. Главная проблема — Зеленский", — цитирует издание слова бывшего подполковника британской армии Глена Гранта.
Журналист забил тревогу из-за произошедшего с Зеленским
09:36
В статье также отмечается, что потворство коррупции со стороны главы киевского руководства лишает вооруженные силы Украины возможностей для эффективного ведения боевых действий.
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
"Пришло время". В США высказались о будущем Зеленского
10 декабря, 13:37
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАЗАПАДНАБУЭнергоатомРада
 
 
