Золото приступило к выполнению своей самой главной задачи

Золотой запас России вырос до рекордных $300 млрд, и ключевой драйвер этого роста — удорожание золота. Как и во многих других странах, мы наблюдаем не только... | 12.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Золотой запас России вырос до рекордных $300 млрд, и ключевой драйвер этого роста — удорожание золота. Как и во многих других странах, мы наблюдаем не только результат активных закупок, но и следствие переоценки из-за выросшей цены на металл.Вот и в России физический объём золотого запаса достиг исторического максимума рыночной стоимости именно благодаря росту котировок. В результате доля золота в международных резервах РФ стабилизировалась на уровне 40-45%. Этот принцип работает для всех стран: доля золота в резервах растет как за счет покупок, так и за счет его удорожания.Но следует помнить, что неотъемлемая часть любого тренда - коррекция. Стремительное ралли, поднявшее золото на 50% с начала 2025 года, закономерно привело к технической коррекции. Текущее снижение на 7-10% находится в рамках статистической нормы. Историческая динамика металла за последние полвека демонстрирует четкую закономерность: значительные восходящие движения всегда перемежаются периодами консолидации. За последние 10 лет максимальная годовая коррекция цены на золото составляла около 20% и всегда сопровождалась дальнейшим ростом цены до новых вершин.Максимальная коррекция после достижения нового рекорда цены составила 13% и уже отыграла в долларовой цене. Это происходит на фоне очередных рекордных закупок золота центральными банками стран Глобального Юга, которые увидели в коррекции возможность выгодного момента для увеличения своих запасов.С 2000 года максимальные локальные коррекции составили 33% в 2012-13 и 2008 годах, но этот период сопровождался распродажей запасов центральными банкам. Максимальная долгосрочная коррекция в этот период составила 45% в 2011-15 годах. Сейчас повторение такого сценария маловероятно, ведьцентральные банки только увеличивают свои запасы золота в период глобальной дедолларизации.Итак, коррекция — это не повод продавать, а шанс купить дешевле перед новым рывком. У золота нет причин для долгосрочного удешевления. Действия регуляторов — самый убедительный индикатор. За первое полугодие 2025 года центробанки закупили свыше 400 тонн золота. Народный банк Китая наращивает резервы тринадцатый месяц подряд. При этом доля золота в активах страны — более 7%, что оставляет большой потенциал для дальнейших закупок. Казахстан увеличивает запасы шестой месяц подряд, добавив 32 тонны с начала года. Центральный банк Турции довел резервы до 639 тонн, а Чехия продлила ежемесячные покупки до 30 месяцев подряд и планирует достичь 100 тонн к 2028 году. В первой половине 2025 года 23 страны увеличили свои золотые запасы. Лидером по объему стала Польша (67,2 тонны), за ней следуют Азербайджан (34,5 тонны) и Казахстан (22,1 тонны). География участников процесса — от Восточной Европы и Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии и Африки — показывает, что тренд стал по-настоящему глобальным. Такой широкий и устойчивый спрос со стороны центробанков создает прочную основу для поддержки цен и усиливает бычьи настроения на рынке. Это не случайные сделки, а системная стратегия, фундаментальный ответ на три кризиса:Появление нового крупного игрока закупок — Tether, который увеличил закупки золота до 116 тонн — лишь подтверждает растущий спрос на золотой актив. Фундаментальные драйверы не изменились: спрос центробанков в 2025 году, по прогнозам, может достичь 900 тонн, мировой долг растет, а поиск надежной альтернативы ускоряется.Мировая финансовая архитектура перестраивается, и золото снова в центре. Пока одни страны наращивают долларовые облигации, другие делают стратегическую ставку на физический металл. Россия, Китай, Индия, Турция и страны Востока активно диверсифицируют свои активы. Это движение представляет собой "осознанный переход от униполярного устройства к модели, основанной на реальных активах".Рынок золота проходит не очередной цикл, а смену парадигмы. Консенсус крупных банков (Bank of America, Goldman Sachs) указывает на цели в $4500–6000 за унцию к 2026–2027 годам. Для частного инвестора текущая коррекция — окно возможностей:Золото вновь выполняет свою главную функцию: оно не сулит чудес, оно гарантирует сохранение ценности. В непредсказуемом мире это — высшая форма инвестиционной мудрости. Золото вновь, как и тысячелетия до этого, выполняет свою главную функцию: оно не сулит чудес, оно гарантирует сохранение ценности. В непредсказуемом мире это — высшая форма инвестиционной мудрости.Автор - Максим Мольдерф, CEO сервиса Moneymatika.ru

2025

