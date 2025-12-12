https://1prime.ru/20251212/zoloto-865486177.html

В Китае оптовый спрос на золото в ноябре упал на 32 процента

В Китае оптовый спрос на золото в ноябре упал на 32 процента - 12.12.2025, ПРАЙМ

В Китае оптовый спрос на золото в ноябре упал на 32 процента

Оптовый спрос на золото в Китае в ноябре упал на 32% по сравнению с предшествовавшим месяцем - до 84 тонн, что стало минимальным с 2009 года показателем за этот | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T17:41+0300

2025-12-12T17:41+0300

2025-12-12T17:41+0300

экономика

мировая экономика

китай

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Оптовый спрос на золото в Китае в ноябре упал на 32% по сравнению с предшествовавшим месяцем - до 84 тонн, что стало минимальным с 2009 года показателем за этот период, следует из сообщения Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Объем изъятий золота с Шанхайской биржи золота - показатель оптового спроса на золото в Китае - сократился в прошлом месяце на 32% в месячном выражении и на 15% в годовом - до 84 тонн, что стало самым низким показателем за ноябрь с 2009 года", - говорится в релизе. Отмечается, что, согласно историческим данным после октября начинается постепенный рост оптового спроса на золото, однако в этом году в ноябре наблюдалась нехарактерная для этого времени слабость спроса. И она могла быть связана со значительным ослаблением сектора золотых украшений. В то же время китайские золотые торгуемые на биржах паевые фонды (ETF) привлекли в ноябре 16 миллиардов юаней, или 2,2 миллиарда долларов, что значительно превысила среднемесячный показатель 2024 года в 2,6 миллиарда юаней. А общий объем активов под управлением китайских золотых ETF вырос на 10% в месячном выражении - до 231 миллиарда юаней (29 миллиардов долларов). WSG также указывает, что в октябре Китай импортировал 36 тонн золота, что на 57 тонн меньше, чем в сентябре, и на 43 тонны меньше, чем в октябре прошлого года. На показателе отразилось сокращение количества рабочих дней в связи с национальными праздниками, а также общая слабость сегмента золотых украшений, объясняет это совет. В свою очередь центробанк Китая в ноябре объявил о закупке 0,9 тонны драгоценного металла, в результате чего объем его золотых запасов достиг 2 305 тонны. А всего с начала года было объявлено о закупке 26 тонн золота, в результате чего доля металла в общих валютных резервах страны выросла в прошлом месяце до 8,3% с 5,5% в декабре 2024 года.

https://1prime.ru/20251212/serebro-865485279.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, золото