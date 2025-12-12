Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает в пятницу вечером - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251212/zoloto-865490043.html
Золото дорожает в пятницу вечером
Золото дорожает в пятницу вечером - 12.12.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в пятницу вечером
Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также готовится завершить в плюсе, следует из данных торгов и комментариев аналитика. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T18:44+0300
2025-12-12T18:44+0300
экономика
рынок
comex
saxo bank
https://cdnn.1prime.ru/img/76750/96/767509655_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_e6b7134a6aec225917dcbacfba8a777b.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также готовится завершить в плюсе, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 22,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53% - до 4 335,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 2,41% - до 63,02 доллара за унцию. С начала недели золото подорожало на 2%. Инвесторы отмечают сохраняющийся высокий спрос на надежные активы, к которым драгоценный металл традиционно относится. "Резкий рост числа заявок на пособие по безработице в США, а также напряженность в отношениях между США и Венесуэлой поддерживают цены на золото и сохраняют высокий спрос на него как на безопасный актив", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика MarketPulse Зайна Вавды (Zain Vawda). В ходе торгов пятницы стоимость серебра впервые превысила отметку в 65 долларов за тройскую унцию. Рост котировок металла поддерживают опасения его дефицита на рынке. "Серебро поддерживается промышленным спросом на фоне опасений по поводу его дефицита… и спекулятивного ажиотажа, в основном со стороны розничных инвесторов", - сказал Рейтеру аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).
https://1prime.ru/20251212/serebro-865485279.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76750/96/767509655_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_6e5d1d63f312a40b5cb808bd5bc1c3d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, comex, saxo bank
Экономика, Рынок, Comex, Saxo Bank
18:44 12.12.2025
 
Золото дорожает в пятницу вечером

Стоимость золота растет в пятницу вечером

© fotolia.com / Thomas HansenСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Слитки золота. Архивное фото
© fotolia.com / Thomas Hansen
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также готовится завершить в плюсе, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 18.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 22,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53% - до 4 335,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 2,41% - до 63,02 доллара за унцию.
С начала недели золото подорожало на 2%. Инвесторы отмечают сохраняющийся высокий спрос на надежные активы, к которым драгоценный металл традиционно относится.
"Резкий рост числа заявок на пособие по безработице в США, а также напряженность в отношениях между США и Венесуэлой поддерживают цены на золото и сохраняют высокий спрос на него как на безопасный актив", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика MarketPulse Зайна Вавды (Zain Vawda).
В ходе торгов пятницы стоимость серебра впервые превысила отметку в 65 долларов за тройскую унцию. Рост котировок металла поддерживают опасения его дефицита на рынке.
"Серебро поддерживается промышленным спросом на фоне опасений по поводу его дефицита… и спекулятивного ажиотажа, в основном со стороны розничных инвесторов", - сказал Рейтеру аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).
Гранулированное серебро - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Биржевая цена на серебро впервые поднялась выше 65 долларов
17:35
 
ЭкономикаРынокComexSaxo Bank
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала