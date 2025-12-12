https://1prime.ru/20251212/zoloto-865490043.html

Золото дорожает в пятницу вечером

Золото дорожает в пятницу вечером

Золото дорожает в пятницу вечером

Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также готовится завершить в плюсе, следует из данных торгов и комментариев аналитика.

2025-12-12T18:44+0300

2025-12-12T18:44+0300

2025-12-12T18:44+0300

экономика

рынок

comex

saxo bank

https://cdnn.1prime.ru/img/76750/96/767509655_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_e6b7134a6aec225917dcbacfba8a777b.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также готовится завершить в плюсе, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 22,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53% - до 4 335,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 2,41% - до 63,02 доллара за унцию. С начала недели золото подорожало на 2%. Инвесторы отмечают сохраняющийся высокий спрос на надежные активы, к которым драгоценный металл традиционно относится. "Резкий рост числа заявок на пособие по безработице в США, а также напряженность в отношениях между США и Венесуэлой поддерживают цены на золото и сохраняют высокий спрос на него как на безопасный актив", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика MarketPulse Зайна Вавды (Zain Vawda). В ходе торгов пятницы стоимость серебра впервые превысила отметку в 65 долларов за тройскую унцию. Рост котировок металла поддерживают опасения его дефицита на рынке. "Серебро поддерживается промышленным спросом на фоне опасений по поводу его дефицита… и спекулятивного ажиотажа, в основном со стороны розничных инвесторов", - сказал Рейтеру аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).

рынок, comex, saxo bank