СМИ: в Мали суд постановил вернуть Barrick Mining конфискованное золото

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Суд в Мали постановил вернуть канадской горнодобывающей компании Barrick Mining (прежнее название Barrick Gold) три тонны конфискованного золота, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомые с этим вопросом. "Малийский судья постановил вернуть во владение Barrick Mining три метрические тонны золота, изъятые примерно год назад с территории комплекса канадской горнодобывающей компании Луло-Гункото", - передает агентство. Как отмечается, золото стоимостью 400 миллионов долларов хранится в банке BMS в столице Мали Бамако. По словам источников, за его вывоз оттуда будет отвечать сама компания. Согласно агентству, в ноябре стороны достигли соглашения для урегулирования спора по поводу деятельности Barrick Mining в Мали. По словам собеседников агентства, канадская компания согласилась на урегулирование выплатить 430 миллионов долларов. Источники добавили, что временная администрация, управляющая рудником Луло-Гункото, планирует вернуть компании контроль над объектом на следующей неделе. Ранее правительство Мали обвинило канадскую компанию Barrick Gold в невыполнении обязательств, один из мировых лидеров по добыче золота отрицал эти обвинения. Минэкономики и министерство горнодобывающей промышленности Мали в совместном коммюнике заявляли, что речь идет о нарушении договоренностей, связанных с социальной и экологической ответственностью и валютным регулированием. Компания, в свою очередь, заявила, что ранее перечислила правительству 50 миллиардов франков КФА (89 миллионов долларов США) и с тех пор не прекращает усилий по взаимодействию с малийскими властями.

