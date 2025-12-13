Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии началась укладка арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2" - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/aes-865508240.html
В Венгрии началась укладка арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2"
В Венгрии началась укладка арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2" - 13.12.2025, ПРАЙМ
В Венгрии началась укладка арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2"
В Венгрии начались работы по укладке арматуры под "первый бетон" АЭС "Пакш-2", которая строится с участием РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T11:00+0300
2025-12-13T11:00+0300
россия
венгрия
рф
сша
петер сийярто
виктор орбан
пакш-2
аэс "пакш"
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_f664032707463515e1aa1d9c2029a64f.jpg
БУДАПЕШТ, 13 дек - ПРАЙМ. В Венгрии начались работы по укладке арматуры под "первый бетон" АЭС "Пакш-2", которая строится с участием РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Первый бетон будет залит 5 февраля, и работы по подготовке к нему продвигаются быстрее, чем мы планировали ранее, поэтому мы смогли начать укладку арматуры, необходимой для заливки первого бетона, не в январе, а сегодня", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, в ближайшие недели будет установлено в общей сложности 133 тонны арматуры. "Сейчас сложилась ситуация, когда нет ни американских, ни европейских санкций в отношении строительства АЭС "Пакш". Мы получили все венгерские официальные разрешения, поэтому смогли ускорить строительство", - отметил Сийярто. По изначальным планам, заливка "первого бетона" для пятого блока АЭС должна была состояться в марте 2025 года, но была отложена из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В июне Сийярто заявил РИА Новости, что заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год. После визита в Вашингтон премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251124/stanislavov-864855809.html
https://1prime.ru/20251128/siyyarto-865029952.html
https://1prime.ru/20251209/siyyarto-865357147.html
венгрия
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_daaefd27f04850d2ef66c4dc58a200a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, рф, сша, петер сийярто, виктор орбан, пакш-2, аэс "пакш"
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, США, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Пакш-2, АЭС "Пакш"
11:00 13.12.2025
 
В Венгрии началась укладка арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2"

Началась укладка арматуры под первый бетон российско-венгерской АЭС "Пакш-2"

© Фото : PAKS II. ZRTАЭС "Пакш-2", Венгрия
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
АЭС "Пакш-2", Венгрия. Архивное фото
© Фото : PAKS II. ZRT
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 13 дек - ПРАЙМ. В Венгрии начались работы по укладке арматуры под "первый бетон" АЭС "Пакш-2", которая строится с участием РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Первый бетон будет залит 5 февраля, и работы по подготовке к нему продвигаются быстрее, чем мы планировали ранее, поэтому мы смогли начать укладку арматуры, необходимой для заливки первого бетона, не в январе, а сегодня", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Посол прокомментировал решение суда ЕС по АЭС "Пакш-2"
24 ноября, 08:48
По его словам, в ближайшие недели будет установлено в общей сложности 133 тонны арматуры.
"Сейчас сложилась ситуация, когда нет ни американских, ни европейских санкций в отношении строительства АЭС "Пакш". Мы получили все венгерские официальные разрешения, поэтому смогли ускорить строительство", - отметил Сийярто.
По изначальным планам, заливка "первого бетона" для пятого блока АЭС должна была состояться в марте 2025 года, но была отложена из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В июне Сийярто заявил РИА Новости, что заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год. После визита в Вашингтон премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты.
Петер Сийярто
Сийярто: Россия и Венгрия договорились ускорить строительство АЭС "Пакш-2"
28 ноября, 19:37
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Сийярто оценил ситуацию вокруг АЭС "Пакш-2"
9 декабря, 11:57
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РОССИЯВЕНГРИЯРФСШАПетер СийяртоВиктор ОрбанПакш-2АЭС "Пакш"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала