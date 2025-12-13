https://1prime.ru/20251213/afganistan-865502186.html

Афганистан нарастил поставки гранатов в Россию

2025-12-13T06:52+0300

2025-12-13T06:52+0300

2025-12-13T07:02+0300

МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Афганистан нарастил поставки гранатов в Россию, а также отправил пробные партии винограда и бахчевых, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. По его словам, в связи с закрытием афгано-пакистанской границы афганские бизнесмены вынужденно переориентировались на рынки сбыта других стран: сейчас большие объемы афганских фруктов и овощей экспортируются в Иран, Таджикистан, Узбекистан и Россию. "В Россию многократно увеличились поставки гранатов из Афганистана. С осени завезено и реализовано через торговые сети Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края уже более 300 тонн афганских гранатов", - сказал Хабибуллин. Руководитель Российского делового центра также добавил, что в Россию были завезены пробные партии афганских яблок и винограда, и выразил надежду, что они найдут своего российского потребителя на примере афганских сухофруктов и афганской колы. "Осенью (также) привозили пробные партии бахчевых из Афганистана. На рынках Москвы их сразу разобрали. Рентабельность есть - в зависимости от сроков доставки. Раньше транзитные страны, как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Иран не очень приветствовали экспорт афганской сельхозпродукции в Россию, считая рынок России своим. Но сейчас они все пошли навстречу. Беспрепятственно пропускают продукцию через свои границы", - сказал Хабибуллин. Он сообщил, что поскольку основная доля населения Афганистана занимается сельским хозяйством, то их жизнь зависит от рынка сбыта. По этой причине, как сказал Хабибуллин, афганцы вынуждены продавать свою продукцию "с колес", так как в Афганистане остро не хватает складских хранилищ. Глава Российского делового центра также указал на то, что поставки в Россию вышеперечисленной афганской сельхозпродукции могут стать сезонными и не были "разовой акцией", поскольку, по его словам, между Москвой и Кабулом есть соответствующие договоренности.

