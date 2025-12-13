https://1prime.ru/20251213/afganistan-865502186.html
Афганистан нарастил поставки гранатов в Россию
Афганистан нарастил поставки гранатов в Россию - 13.12.2025, ПРАЙМ
Афганистан нарастил поставки гранатов в Россию
Афганистан нарастил поставки гранатов в Россию, а также отправил пробные партии винограда и бахчевых, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T06:52+0300
2025-12-13T06:52+0300
2025-12-13T07:02+0300
экономика
россия
бизнес
афганистан
москва
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865502186.jpg?1765598556
МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Афганистан нарастил поставки гранатов в Россию, а также отправил пробные партии винограда и бахчевых, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. По его словам, в связи с закрытием афгано-пакистанской границы афганские бизнесмены вынужденно переориентировались на рынки сбыта других стран: сейчас большие объемы афганских фруктов и овощей экспортируются в Иран, Таджикистан, Узбекистан и Россию. "В Россию многократно увеличились поставки гранатов из Афганистана. С осени завезено и реализовано через торговые сети Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края уже более 300 тонн афганских гранатов", - сказал Хабибуллин. Руководитель Российского делового центра также добавил, что в Россию были завезены пробные партии афганских яблок и винограда, и выразил надежду, что они найдут своего российского потребителя на примере афганских сухофруктов и афганской колы. "Осенью (также) привозили пробные партии бахчевых из Афганистана. На рынках Москвы их сразу разобрали. Рентабельность есть - в зависимости от сроков доставки. Раньше транзитные страны, как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Иран не очень приветствовали экспорт афганской сельхозпродукции в Россию, считая рынок России своим. Но сейчас они все пошли навстречу. Беспрепятственно пропускают продукцию через свои границы", - сказал Хабибуллин. Он сообщил, что поскольку основная доля населения Афганистана занимается сельским хозяйством, то их жизнь зависит от рынка сбыта. По этой причине, как сказал Хабибуллин, афганцы вынуждены продавать свою продукцию "с колес", так как в Афганистане остро не хватает складских хранилищ. Глава Российского делового центра также указал на то, что поставки в Россию вышеперечисленной афганской сельхозпродукции могут стать сезонными и не были "разовой акцией", поскольку, по его словам, между Москвой и Кабулом есть соответствующие договоренности.
афганистан
москва
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, афганистан, москва, иран
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, АФГАНИСТАН, МОСКВА, ИРАН
Афганистан нарастил поставки гранатов в Россию
Афганистан нарастил поставки гранатов в Россию, а также отправил виноград
МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Афганистан нарастил поставки гранатов в Россию, а также отправил пробные партии винограда и бахчевых, сообщил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
По его словам, в связи с закрытием афгано-пакистанской границы афганские бизнесмены вынужденно переориентировались на рынки сбыта других стран: сейчас большие объемы афганских фруктов и овощей экспортируются в Иран, Таджикистан, Узбекистан и Россию.
"В Россию многократно увеличились поставки гранатов из Афганистана. С осени завезено и реализовано через торговые сети Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края уже более 300 тонн афганских гранатов", - сказал Хабибуллин.
Руководитель Российского делового центра также добавил, что в Россию были завезены пробные партии афганских яблок и винограда, и выразил надежду, что они найдут своего российского потребителя на примере афганских сухофруктов и афганской колы.
"Осенью (также) привозили пробные партии бахчевых из Афганистана. На рынках Москвы их сразу разобрали. Рентабельность есть - в зависимости от сроков доставки. Раньше транзитные страны, как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Иран не очень приветствовали экспорт афганской сельхозпродукции в Россию, считая рынок России своим. Но сейчас они все пошли навстречу. Беспрепятственно пропускают продукцию через свои границы", - сказал Хабибуллин.
Он сообщил, что поскольку основная доля населения Афганистана занимается сельским хозяйством, то их жизнь зависит от рынка сбыта. По этой причине, как сказал Хабибуллин, афганцы вынуждены продавать свою продукцию "с колес", так как в Афганистане остро не хватает складских хранилищ.
Глава Российского делового центра также указал на то, что поставки в Россию вышеперечисленной афганской сельхозпродукции могут стать сезонными и не были "разовой акцией", поскольку, по его словам, между Москвой и Кабулом есть соответствующие договоренности.