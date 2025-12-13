https://1prime.ru/20251213/aktivy-865499834.html

Решение по активам России вызвало истерику в Евросоюзе

Решение по активам России вызвало истерику в Евросоюзе - 13.12.2025, ПРАЙМ

Решение по активам России вызвало истерику в Евросоюзе

Решение Европейского союза о бессрочной блокировке замороженных российских активов показывает, что в Европе больше не действует верховенство права, пишет Junge... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T03:18+0300

2025-12-13T03:18+0300

2025-12-13T03:18+0300

политика

европа

запад

ес

euroclear

виктор орбан

кая каллас

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Решение Европейского союза о бессрочной блокировке замороженных российских активов показывает, что в Европе больше не действует верховенство права, пишет Junge Welt."Верховенство закона в ЕС таким образом закончилось", — подчеркивается в статье.В пятницу глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза приняли решение о блокировке замороженных российских резервов на неопределенный срок. По ее словам, 210 миллиардов евро, принадлежащих России, останутся в Европейском союзе, если Москва не выплатит в полном объеме репарации Киеву.Центральный банк России намерен подать иск против Euroclear из-за ситуации с заблокированными активами. Регулятор считает планы Еврокомиссии по использованию этих средств незаконными и оставляет за собой право защищать свои права и оспаривать действия в соответствующих юридических инстанциях.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал текущие разногласия западных стран по вопросу российских активов исключительной ситуацией. Он подчеркнул, что Европа планирует потратить эти изъятые средства на поддержку военной силы Украины.Ситуация с активамиПосле начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и государства G7 заблокировали около половины валютных резервов России, более 200 миллиардов евро находится в ЕС, преимущественно на счетах в Euroclear. В ответ Москва приняла меры: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них собираются на специальных счетах типа "С", их вывод возможен только по решению специальной правительственной комиссии.Несмотря на все обещания ЕС помогать Украине до тех пор, пока это будет необходимо, он исчерпал доступные ресурсы, и страны сообщества не готовы пользоваться своими бюджетами. Еврокомиссия пытается получить согласие Бельгии на использование российских активов.Рассматривается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в качестве так называемого репарационного кредита. Предполагается, что Украина возместит его после завершения конфликта при условии, что Москва компенсирует ей материальный ущерб.На данный момент власти Бельгии отказываются выполнять это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер охарактеризовал предложение Еврокомиссии как кражу и не исключил возможность подачи судебной жалобы.Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вопрос о конфискации должен решиться на саммите Европейского союза 18 декабря.

https://1prime.ru/20251212/aktivy-865496544.html

европа

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, запад, ес, euroclear, виктор орбан, кая каллас, украина