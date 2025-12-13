Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сошел с ума". Решение Евросоюза вызвало недоумение на Западе - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251213/aktivy-865501689.html
"Сошел с ума". Решение Евросоюза вызвало недоумение на Западе
"Сошел с ума". Решение Евросоюза вызвало недоумение на Западе - 13.12.2025, ПРАЙМ
"Сошел с ума". Решение Евросоюза вызвало недоумение на Западе
Евросоюз, решивший заморозить российские активы на неопределенный срок, ускорил собственный упадок, такое мнение высказал британский журналист Джонни Миллер в... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T06:28+0300
2025-12-13T06:29+0300
политика
ес
euroclear
запад
россия
москва
киев
кая каллас
дмитрий песков
жан-ноэль барро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Евросоюз, решивший заморозить российские активы на неопределенный срок, ускорил собственный упадок, такое мнение высказал британский журналист Джонни Миллер в социальной сети X."Я не думаю, что России будет важно, если ЕС украдет их замороженные активы. Они находятся в состоянии войны. И все, что сейчас ускоряет упадок европейцев, отвечает их интересам. Россия теперь смотрит на Европу с грустью. Старый друг, сошедший с ума", — отметил эксперт.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что страны Европейского союза приняли решение о бессрочной блокировке замороженных российских резервов. Она отметила, что 210 миллиардов евро останутся в ЕС до того момента, пока Москва не выплатит репарации Киеву.Центральный банк России намерен подать иск против Euroclear в связи с ситуацией с активами. Регулятор считает, что планы Еврокомиссии использовать замороженные средства незаконны и оставляет за собой право защищать свои интересы и оспаривать действия ЕК в соответствующих органах без предварительного уведомления.Представитель Кремля Дмитрий Песков описал разногласия Запада по поводу российских активов как феноменальное явление. Он добавил, что Европа планирует использовать эти средства для поддержки военной мощи Киева.Ситуация с активамиС началом специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро размещено в ЕС, в основном в Euroclear. В ответ Москва предприняла шаги: активы зарубежных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С". Вывести их можно лишь по специальному разрешению правительственной комиссии.Евросоюз, обещавший поддерживать Киев столько, сколько потребуется, исчерпал доступные ресурсы, и страны объединения не готовы использовать собственные бюджеты. В данный момент Еврокомиссия стремится получить согласие Бельгии на использование российских активов.Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".Пока власти королевства отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер охарактеризовал предложение Еврокомиссии как кражу и рассматривает возможность подачи иска.Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вопрос о конфискации активов может быть решен на предстоящем саммите ЕС 18 декабря.
https://1prime.ru/20251212/aktivy-865496544.html
https://1prime.ru/20251210/es-865416922.html
запад
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9324efabef9f40f80c21a4794808788b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, euroclear, запад, россия, москва, киев, кая каллас, дмитрий песков, жан-ноэль барро
Политика, ЕС, Euroclear, ЗАПАД, РОССИЯ, МОСКВА, Киев, Кая Каллас, Дмитрий Песков, Жан-Ноэль Барро
06:28 13.12.2025 (обновлено: 06:29 13.12.2025)
 
"Сошел с ума". Решение Евросоюза вызвало недоумение на Западе

Журналист Миллер: кража российских активов ускоряет упадок Евросоюза

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Евросоюз, решивший заморозить российские активы на неопределенный срок, ускорил собственный упадок, такое мнение высказал британский журналист Джонни Миллер в социальной сети X.
"Я не думаю, что России будет важно, если ЕС украдет их замороженные активы. Они находятся в состоянии войны. И все, что сейчас ускоряет упадок европейцев, отвечает их интересам. Россия теперь смотрит на Европу с грустью. Старый друг, сошедший с ума", — отметил эксперт.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
"Рвет в клочья": на Западе высказались об афере ЕС с активами России
Вчера, 23:02
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что страны Европейского союза приняли решение о бессрочной блокировке замороженных российских резервов. Она отметила, что 210 миллиардов евро останутся в ЕС до того момента, пока Москва не выплатит репарации Киеву.
Центральный банк России намерен подать иск против Euroclear в связи с ситуацией с активами. Регулятор считает, что планы Еврокомиссии использовать замороженные средства незаконны и оставляет за собой право защищать свои интересы и оспаривать действия ЕК в соответствующих органах без предварительного уведомления.
Представитель Кремля Дмитрий Песков описал разногласия Запада по поводу российских активов как феноменальное явление. Он добавил, что Европа планирует использовать эти средства для поддержки военной мощи Киева.
Ситуация с активами
С началом специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро размещено в ЕС, в основном в Euroclear. В ответ Москва предприняла шаги: активы зарубежных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С". Вывести их можно лишь по специальному разрешению правительственной комиссии.
Евросоюз, обещавший поддерживать Киев столько, сколько потребуется, исчерпал доступные ресурсы, и страны объединения не готовы использовать собственные бюджеты. В данный момент Еврокомиссия стремится получить согласие Бельгии на использование российских активов.
Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Пока власти королевства отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер охарактеризовал предложение Еврокомиссии как кражу и рассматривает возможность подачи иска.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вопрос о конфискации активов может быть решен на предстоящем саммите ЕС 18 декабря.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Премьер Бельгии назвал воровством предложение ЕС использовать активы России
10 декабря, 20:37
 
ПолитикаЕСEuroclearЗАПАДРОССИЯМОСКВАКиевКая КалласДмитрий ПесковЖан-Ноэль Барро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала