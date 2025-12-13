https://1prime.ru/20251213/aktivy-865501689.html

"Сошел с ума". Решение Евросоюза вызвало недоумение на Западе

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Евросоюз, решивший заморозить российские активы на неопределенный срок, ускорил собственный упадок, такое мнение высказал британский журналист Джонни Миллер в социальной сети X."Я не думаю, что России будет важно, если ЕС украдет их замороженные активы. Они находятся в состоянии войны. И все, что сейчас ускоряет упадок европейцев, отвечает их интересам. Россия теперь смотрит на Европу с грустью. Старый друг, сошедший с ума", — отметил эксперт.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что страны Европейского союза приняли решение о бессрочной блокировке замороженных российских резервов. Она отметила, что 210 миллиардов евро останутся в ЕС до того момента, пока Москва не выплатит репарации Киеву.Центральный банк России намерен подать иск против Euroclear в связи с ситуацией с активами. Регулятор считает, что планы Еврокомиссии использовать замороженные средства незаконны и оставляет за собой право защищать свои интересы и оспаривать действия ЕК в соответствующих органах без предварительного уведомления.Представитель Кремля Дмитрий Песков описал разногласия Запада по поводу российских активов как феноменальное явление. Он добавил, что Европа планирует использовать эти средства для поддержки военной мощи Киева.Ситуация с активамиС началом специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро размещено в ЕС, в основном в Euroclear. В ответ Москва предприняла шаги: активы зарубежных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С". Вывести их можно лишь по специальному разрешению правительственной комиссии.Евросоюз, обещавший поддерживать Киев столько, сколько потребуется, исчерпал доступные ресурсы, и страны объединения не готовы использовать собственные бюджеты. В данный момент Еврокомиссия стремится получить согласие Бельгии на использование российских активов.Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".Пока власти королевства отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер охарактеризовал предложение Еврокомиссии как кражу и рассматривает возможность подачи иска.Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вопрос о конфискации активов может быть решен на предстоящем саммите ЕС 18 декабря.

