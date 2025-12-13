https://1prime.ru/20251213/aktivy-865502399.html

"Смертельный удар": на Западе сделали заявление об изъятии активов России

"Смертельный удар": на Западе сделали заявление об изъятии активов России - 13.12.2025, ПРАЙМ

"Смертельный удар": на Западе сделали заявление об изъятии активов России

Решение Евросоюза о постоянной заморозке российских активов нанесло Европе значительный удар, подорвав её международную репутацию, отмечает итальянское издание... | 13.12.2025

мировая экономика

европа

кая каллас

euroclear

банк россия

дмитрий песков

жан-ноэль барро

москва

запад

ес

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Решение Евросоюза о постоянной заморозке российских активов нанесло Европе значительный удар, подорвав её международную репутацию, отмечает итальянское издание l'AntiDiplomatico."ЕС, игнорируя опасности этой эскалации (Бессрочной заморозки активов России. — Прим. Ред.), пересек красную линию в международном праве и государственном суверенитете", — указывается в материале.Автор считает, что сегодняшние действия европейских институций окончательно дискредитировали их в глазах мировой общественности. Вместе с тем, Брюссель этими шагами навредил себе больше, чем России."ЕС посылает четкий сигнал всему миру: активы, хранящиеся в Европе, больше не в безопасности. <…> Доверие к евро и европейской финансовой системе, и без того шаткое, получает смертельный удар. Какая из держав отныне будет доверять размещение своих резервов в системе, которая изымает их по своему усмотрению?" — задалось вопросом издание.На днях глава Европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что страны ЕС принимают решение оставить замороженные российские резервы в размере 210 миллиардов евро на своей территории до тех пор, пока Москва не выплачивает репарации Киеву.Банк России заявил о намерении подать иск против депозитария Euroclear в связи с ситуацией с активами. Регулятор считает планы Еврокомиссии по использованию замороженных резервов незаконными, и оставляет за собой право защищать свою позицию без предварительного уведомления.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с разногласиями Запада по российским активам исключительной. Он подчеркнул, что Европа хочет использовать данные средства для поддержки украинских вооруженных сил.Ситуация с активамиПосле начала специальной операции ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов (Порядка 300 миллиардов евро. — Прим. Ред.). Из них более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В ответ, Россия заблокировала активы инвесторов из недружественных стран на специальных счетах типа "С", снятие которых возможно только с разрешения специальной комиссии.ЕС, заявивший о намерении поддерживать Украину столько, сколько потребуется, исчерпал свои ресурсы и не хочет предоставлять помощь из национальных бюджетов. В результате Еврокомиссия пытается добиться от Бельгии разрешения на использование российских активов. Рассматриваемая сумма составляет от 185 до 210 миллиардов евро в виде "репарационного кредита". Предполагается, что Украина вернет эти средства после завершения конфликта, если Москва выплатит ей компенсацию за причиненный ущерб.Правительство Бельгии пока отказывается удовлетворить это требование ЕС. Премьер-министр Барт де Вевер назвал это предложение Еврокомиссии воровством и не исключил возможность обращения в суд.Жан-Ноэль Барро, руководитель МИД Франции, заявил о вероятности принятия решения о конфискации активов на саммите ЕС 18 декабря.

европа

москва

запад

2025

Новости

