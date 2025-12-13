https://1prime.ru/20251213/aktivy-865503376.html

"Полнейший фарс": в Европе разгневаны решением по российским активам

2025-12-13T07:22+0300

финансы

россия

бельгия

европа

кая каллас

центральные банки

кирилл дмитриев

euroclear

украина

ес

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия стремится конфисковать российские активы, ссылаясь на сомнительные основания, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Вы не поверите, но это правовое основание Комиссии фон дер Ляйен для конфискации активов Центрального банка России в ЕС! Эти обязательства представлены как "чрезвычайные меры, необходимые для решения серьезных экономических трудностей внутри Союза, вызванных действиями России в контексте войны на Украине", — написал он.Эксперт считает, что это обоснование не имеет под собой реальной почвы, и настоящей причиной экономического кризиса в Европе, по его мнению, являются антироссийские санкции, введенные самими европейцами."Каким образом война России на Украине способствовала возникновению экономических "трудностей" внутри Европейского союза? Подавляющее большинство из них вызвано санкциями, введенными самим ЕС! Все это – полнейший фарс и преднамеренное разрушение верховенства права в Европе", — заключил Малинен.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС бессрочно заблокируют замороженные российские резервы. Она подчеркнула, что 210 миллиардов евро российских активов останутся в ЕС, если Москва полностью не компенсирует Киеву.Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию, указал, что действия главы ЕС фон дер Ляйен подрывают мировую финансовую систему, возглавляемую США, и представляют собой попытку присвоения суверенных российских активов.Ситуация с активамиПосле начала специальной операции Европейский союз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов, общая сумма составляет примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро приходится на ЕС, в основном это счета в Euroclear. В ответ Россия заблокировала активы иностранных инвесторов из недружественных стран, контролируя их на специальных счетах типа "С", с которых средства могут быть выведены только с разрешения специальной комиссии правительства.ЕС, который пообещал всестороннюю поддержку Украине, уже исчерпал свои ресурсы и не хочет выделять средства из национальных бюджетов. Еврокомиссия пытается договориться с Бельгией о разрешении на использование российских активов.Власти Бельгии пока не соглашаются с этим требованием ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал такие действия Еврокомиссии кражей и не исключил подачи судебного иска.

