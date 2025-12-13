https://1prime.ru/20251213/aktivy-865514004.html

В ОП назвали решение ЕК о заморозке российских активов пиратством

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал пиратством решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов России. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России. "В Евросоюзе продолжают заниматься привычным им делом со времен колониальной системы – пиратством, демонстрируя правовой беспредел, а также свое стремление к конфронтации и нагнетанию ситуации вокруг возможного мирного урегулирования военного конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Рогов. По его мнению, Россия могла бы принять ассиметричные решения в отношении активов враждебных к ней стран. "Пока Запад не почувствует финансовой боли от своей безрассудной политики в отношении России, ждать от них каких-либо разумных и конструктивных решений не стоит", - сказал Рогов. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

