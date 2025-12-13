https://1prime.ru/20251213/aktivy-865516056.html
В Госдуме предупредили о последствиях заморозки российских активов
В Госдуме предупредили о последствиях заморозки российских активов - 13.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предупредили о последствиях заморозки российских активов
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости заявил, что недальновидное решение о бессрочной... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T18:45+0300
2025-12-13T18:45+0300
2025-12-13T18:45+0300
россия
финансы
украина
европа
сша
кая каллас
дональд трамп
ес
госдума
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости заявил, что недальновидное решение о бессрочной заморозке активов России будет иметь негативные последствия для европейских стран. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России. "Подобное недальновидное решение Евросоюза – беспредел, грабеж и разрушение всех международных финансовых устоев и правил. Оно будет иметь негативные, в том числе, финансовые и инвестиционные последствия для европейских стран, враждебно настроенных по отношению к России. Россия оставляет за собой право симметричного ответа на любые выпады в свою сторону", - сказал Шеремет. По его мнению, в ситуацию с заморозкой активов должен вмешаться президент США Дональд Трамп и повлиять на европейских политиков, которые своими провокационными решениями стопорят любое продвижение в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине. "Если кто и обязан восстанавливать Украину, так это Евросоюз исключительно за свой счет. Именно ЕС и Британия, подпитывая и подстрекая киевский режим, были главным бенефициаром разжигаемого военного конфликта и срыва мирных переговоров", - сказал депутат.
https://1prime.ru/20251212/aktivy-865496544.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, украина, европа, сша, кая каллас, дональд трамп, ес, госдума, евросовет
РОССИЯ, Финансы, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Кая Каллас, Дональд Трамп, ЕС, Госдума, Евросовет
В Госдуме предупредили о последствиях заморозки российских активов
Депутат Шеремет назвал решение ЕС о заморозке российских активов беспределом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости заявил, что недальновидное решение о бессрочной заморозке активов России будет иметь негативные последствия для европейских стран.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас
в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС
согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе
активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета
Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине
со стороны России.
"Подобное недальновидное решение Евросоюза – беспредел, грабеж и разрушение всех международных финансовых устоев и правил. Оно будет иметь негативные, в том числе, финансовые и инвестиционные последствия для европейских стран, враждебно настроенных по отношению к России. Россия оставляет за собой право симметричного ответа на любые выпады в свою сторону", - сказал Шеремет.
По его мнению, в ситуацию с заморозкой активов должен вмешаться президент США Дональд Трамп
и повлиять на европейских политиков, которые своими провокационными решениями стопорят любое продвижение в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине.
"Если кто и обязан восстанавливать Украину, так это Евросоюз исключительно за свой счет. Именно ЕС и Британия, подпитывая и подстрекая киевский режим, были главным бенефициаром разжигаемого военного конфликта и срыва мирных переговоров", - сказал депутат.
"Рвет в клочья": на Западе высказались об афере ЕС с активами России