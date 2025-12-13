Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-премьер Италии заявил, что в Брюсселе играют с огнем - 13.12.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер Италии заявил, что в Брюсселе играют с огнем
Вице-премьер Италии заявил, что в Брюсселе играют с огнем - 13.12.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер Италии заявил, что в Брюсселе играют с огнем
Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что в Брюсселе играют с огнем, пытаясь добиться конфискации активов РФ для помощи Киеву. | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T21:30+0300
2025-12-13T21:30+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что в Брюсселе играют с огнем, пытаясь добиться конфискации активов РФ для помощи Киеву. Издание Politico ранее писало, что Италия, Бельгия, Мальта и Болгария призвали Еврокомиссию и Евросовет искать альтернативы конфискации замороженных активов России для предоставления кредита Киеву. "Лично я считаю это рискованным и безрассудным. И итальянское правительство поступило правильно, расставив все точки над "и". Потому что у нас свободный рынок и мы не воюем с Россией... Обратная сторона конфискации активов, денег и магазинов заключается в том, что русские, очевидно, поступят так же. Напомню, что в России работают 314 итальянских компаний, которые делают выручку и создают рабочие места. Мне кажется, кто-то в Брюсселе играет с огнем", - заявил Сальвини журналистам. Партия "Лига", которая входит в правящую в Италии коалицию, выступает против продолжения в 2026 году военной помощи Киеву. Согласно сообщениям местных СМИ, противодействие "Лиги" принятию соответствующего декрета заставило Совет министров Италии перенести заседание для его рассмотрения на более поздний срок. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
мировая экономика, италия, рф, киев, ес, politico, евросовет
Мировая экономика, ИТАЛИЯ, РФ, Киев, ЕС, Politico, Евросовет
21:30 13.12.2025
 
Вице-премьер Италии заявил, что в Брюсселе играют с огнем

Вице-премьер Италии Сальвини: в Брюсселе играют с огнем, требуя конфискации активов России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что в Брюсселе играют с огнем, пытаясь добиться конфискации активов РФ для помощи Киеву.
Издание Politico ранее писало, что Италия, Бельгия, Мальта и Болгария призвали Еврокомиссию и Евросовет искать альтернативы конфискации замороженных активов России для предоставления кредита Киеву.
"Лично я считаю это рискованным и безрассудным. И итальянское правительство поступило правильно, расставив все точки над "и". Потому что у нас свободный рынок и мы не воюем с Россией... Обратная сторона конфискации активов, денег и магазинов заключается в том, что русские, очевидно, поступят так же. Напомню, что в России работают 314 итальянских компаний, которые делают выручку и создают рабочие места. Мне кажется, кто-то в Брюсселе играет с огнем", - заявил Сальвини журналистам.
Партия "Лига", которая входит в правящую в Италии коалицию, выступает против продолжения в 2026 году военной помощи Киеву. Согласно сообщениям местных СМИ, противодействие "Лиги" принятию соответствующего декрета заставило Совет министров Италии перенести заседание для его рассмотрения на более поздний срок.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
"Рвет в клочья": на Западе высказались об афере ЕС с активами России
Вчера, 23:02
 
Мировая экономикаИТАЛИЯРФКиевЕСPoliticoЕвросовет
 
 
Заголовок открываемого материала