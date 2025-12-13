Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование российских активов - 13.12.2025
Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование российских активов
Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование российских активов - 13.12.2025, ПРАЙМ
Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование российских активов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили вопрос использования замороженных активов РФ для помощи Киеву,... | 13.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили вопрос использования замороженных активов РФ для помощи Киеву, сообщила канцелярия британского премьера. "Премьер-министр поговорил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… обсуждение было сосредоточено на продолжающейся работе по продвигаемому США мирному плану… они также обсудили последние подвижки по использованию замороженных суверенных российских активов", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на сайте британского правительства. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование российских активов

Стармер обсудил с фон дер Ляйен использование замороженных активов России для помощи Киеву

© CC BY 2.0 / Houses of the OireachtasПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Houses of the Oireachtas
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили вопрос использования замороженных активов РФ для помощи Киеву, сообщила канцелярия британского премьера.
"Премьер-министр поговорил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… обсуждение было сосредоточено на продолжающейся работе по продвигаемому США мирному плану… они также обсудили последние подвижки по использованию замороженных суверенных российских активов", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на сайте британского правительства.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
