Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование российских активов

Стармер обсудил с фон дер Ляйен использование замороженных активов России для помощи Киеву
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили вопрос использования замороженных активов РФ для помощи Киеву, сообщила канцелярия британского премьера.
"Премьер-министр поговорил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… обсуждение было сосредоточено на продолжающейся работе по продвигаемому США мирному плану… они также обсудили последние подвижки по использованию замороженных суверенных российских активов", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на сайте британского правительства.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.