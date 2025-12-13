https://1prime.ru/20251213/aktivy-865518644.html

Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование российских активов

Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование российских активов - 13.12.2025, ПРАЙМ

Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование российских активов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили вопрос использования замороженных активов РФ для помощи Киеву,... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T23:22+0300

2025-12-13T23:22+0300

2025-12-13T23:03+0300

россия

финансы

рф

украина

киев

урсула фон дер ляйен

кир стармер

ес

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/36/841323654_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_483965223046d32326ebe8e0537dfafb.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили вопрос использования замороженных активов РФ для помощи Киеву, сообщила канцелярия британского премьера. "Премьер-министр поговорил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… обсуждение было сосредоточено на продолжающейся работе по продвигаемому США мирному плану… они также обсудили последние подвижки по использованию замороженных суверенных российских активов", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на сайте британского правительства. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

https://1prime.ru/20251212/aktivy-865496544.html

рф

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, украина, киев, урсула фон дер ляйен, кир стармер, ес, euroclear