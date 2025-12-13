Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан обрушился на ЕС из-за плана против России
Изъятие российских активов будет означать фактическую декларацию конфликта Евросоюза с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге
2025-12-13T23:01+0300
2025-12-13T23:01+0300
в мире
киев
москва
россия
виктор орбан
ес
euroclear
бельгия
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Изъятие российских активов будет означать фактическую декларацию конфликта Евросоюза с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге в городе Мохач. Видео с его речью опубликовал в соцсети Х представитель венгерского правительства Золтан Ковач."Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет объявлением войны", — подчеркнул Орбан.Глава венгерского правительства также указал, что конфискация сотен миллиардов евро, принадлежащих суверенному государству, никогда не оставалась без последствии и ответа."Если позволить им изъять небольшую долю своих средств, то они разграбят всю страну", — заявил премьер-министр.После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
23:01 13.12.2025
 
Орбан обрушился на ЕС из-за плана против России

Орбан: изъятие активов России станет фактическим конфликтом ЕС с Москвой

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Изъятие российских активов будет означать фактическую декларацию конфликта Евросоюза с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге в городе Мохач. Видео с его речью опубликовал в соцсети Х представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
"Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет объявлением войны", — подчеркнул Орбан.
Глава венгерского правительства также указал, что конфискация сотен миллиардов евро, принадлежащих суверенному государству, никогда не оставалась без последствии и ответа.
"Если позволить им изъять небольшую долю своих средств, то они разграбят всю страну", — заявил премьер-министр.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
