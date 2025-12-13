https://1prime.ru/20251213/angarsk-865501301.html

На ТЭЦ-9 в Ангарске в работе шесть котлов

ИРКУТСК, 13 дек - ПРАЙМ. На ТЭЦ-9 в Ангарске, где произошла авария, находятся в работе шесть котлов, седьмой котел - в процессе растопки, сообщает мэр Ангарска Сергей Петров. В Ангарске на ТЭЦ-9 в конце прошлой недели из строя вышли два котла, что привело к резкому снижению температуры в теплосети. В зону понижения температурного режима попали более полутора тысяч домов и 121 соцобьект. Байкальская энергетическая компания, которой принадлежит ТЭЦ-9, задействовала в ремонтных работах 250 человек. "На ТЭЦ-9 в работе шесть котлоагрегатов. Производится растопка еще одного котла", - написал Петров в Telegram-канале. Он отметил, что все социально значимые объекты работают в штатном режиме. Параметры теплоносителя в сетях -110 градусов. Аварии не зафиксированы. Жалоб от жителей в ЕДДС не поступало. На сетях электроснабжения все в рабочем режиме.

2025

