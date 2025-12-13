Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ТЭЦ-9 в Ангарске в работе шесть котлов - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251213/angarsk-865501301.html
На ТЭЦ-9 в Ангарске в работе шесть котлов
На ТЭЦ-9 в Ангарске в работе шесть котлов - 13.12.2025, ПРАЙМ
На ТЭЦ-9 в Ангарске в работе шесть котлов
На ТЭЦ-9 в Ангарске, где произошла авария, находятся в работе шесть котлов, седьмой котел - в процессе растопки, сообщает мэр Ангарска Сергей Петров. | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T06:10+0300
2025-12-13T06:10+0300
энергетика
ангарск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865501301.jpg?1765595416
ИРКУТСК, 13 дек - ПРАЙМ. На ТЭЦ-9 в Ангарске, где произошла авария, находятся в работе шесть котлов, седьмой котел - в процессе растопки, сообщает мэр Ангарска Сергей Петров. В Ангарске на ТЭЦ-9 в конце прошлой недели из строя вышли два котла, что привело к резкому снижению температуры в теплосети. В зону понижения температурного режима попали более полутора тысяч домов и 121 соцобьект. Байкальская энергетическая компания, которой принадлежит ТЭЦ-9, задействовала в ремонтных работах 250 человек. "На ТЭЦ-9 в работе шесть котлоагрегатов. Производится растопка еще одного котла", - написал Петров в Telegram-канале. Он отметил, что все социально значимые объекты работают в штатном режиме. Параметры теплоносителя в сетях -110 градусов. Аварии не зафиксированы. Жалоб от жителей в ЕДДС не поступало. На сетях электроснабжения все в рабочем режиме.
ангарск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ангарск
Энергетика, Ангарск
06:10 13.12.2025
 
На ТЭЦ-9 в Ангарске в работе шесть котлов

Мэр Ангарска Петров: на ТЭЦ-9 в Ангарске находятся в работе шесть котлов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ИРКУТСК, 13 дек - ПРАЙМ. На ТЭЦ-9 в Ангарске, где произошла авария, находятся в работе шесть котлов, седьмой котел - в процессе растопки, сообщает мэр Ангарска Сергей Петров.
В Ангарске на ТЭЦ-9 в конце прошлой недели из строя вышли два котла, что привело к резкому снижению температуры в теплосети. В зону понижения температурного режима попали более полутора тысяч домов и 121 соцобьект. Байкальская энергетическая компания, которой принадлежит ТЭЦ-9, задействовала в ремонтных работах 250 человек.
"На ТЭЦ-9 в работе шесть котлоагрегатов. Производится растопка еще одного котла", - написал Петров в Telegram-канале.
Он отметил, что все социально значимые объекты работают в штатном режиме.
Параметры теплоносителя в сетях -110 градусов.
Аварии не зафиксированы. Жалоб от жителей в ЕДДС не поступало. На сетях электроснабжения все в рабочем режиме.
 
ЭнергетикаАнгарск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала