Афганские авиакомпании пока не могут активизировать авиасообщение с Россией

Плохая загруженность авиарейсов пока не позволяет афганским авиакомпаниям активизировать авиасообщение с Россией, рассказал РИА Новости руководитель Российского | 13.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Плохая загруженность авиарейсов пока не позволяет афганским авиакомпаниям активизировать авиасообщение с Россией, рассказал РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "Афганские авиакомпании готовы активизироваться в этом направлении. Но из-за плохой загруженности рейсов в Россию они пока не готовы пойти на это... Это связано с ужесточением российской стороны в получение российских виз гражданам Афганистана и допуска их через границы России", - сказал Хабибуллин. По его словам, сложившаяся ситуация доставляет неудобства в развитии торгово-экономического сотрудничества между Афганистаном и Россией, но вопросы безопасности граждан стран имеют первостепенное значение. Ранее посол Афганистана в РФ Хассан Гуль Хассан сообщил РИА Новости, что Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства. В настоящий момент единственной афганской авиакомпанией, осуществляющей авиарейсы между Россией и Афганистаном, является Ariana Airlines, происходит это раз в неделю: в понедельник борт направляется из Кабула в Москву, во вторник - обратно в афганскую столицу. Также сообщалось о заинтересованности другой авиакомпании Афганистана - Kam Air - в запуске авиарейсов с Россией.

