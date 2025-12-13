Афганские авиакомпании пока не могут активизировать авиасообщение с Россией

https://1prime.ru/20251213/aviakompanii-865502705.html
2025-12-13
2025-12-13T07:01+0300
2025-12-13T07:11+0300
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Плохая загруженность авиарейсов пока не позволяет афганским авиакомпаниям активизировать авиасообщение с Россией, рассказал РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "Афганские авиакомпании готовы активизироваться в этом направлении. Но из-за плохой загруженности рейсов в Россию они пока не готовы пойти на это... Это связано с ужесточением российской стороны в получение российских виз гражданам Афганистана и допуска их через границы России", - сказал Хабибуллин. По его словам, сложившаяся ситуация доставляет неудобства в развитии торгово-экономического сотрудничества между Афганистаном и Россией, но вопросы безопасности граждан стран имеют первостепенное значение. Ранее посол Афганистана в РФ Хассан Гуль Хассан сообщил РИА Новости, что Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства. В настоящий момент единственной афганской авиакомпанией, осуществляющей авиарейсы между Россией и Афганистаном, является Ariana Airlines, происходит это раз в неделю: в понедельник борт направляется из Кабула в Москву, во вторник - обратно в афганскую столицу. Также сообщалось о заинтересованности другой авиакомпании Афганистана - Kam Air - в запуске авиарейсов с Россией.
