Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала лидером по покупке бананов из Эквадора - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/banany-865507096.html
Россия стала лидером по покупке бананов из Эквадора
Россия стала лидером по покупке бананов из Эквадора - 13.12.2025, ПРАЙМ
Россия стала лидером по покупке бананов из Эквадора
Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора за 10 месяцев этого года, заняв первое место среди других стран, сообщил РИА Новости глава эквадорской | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T10:05+0300
2025-12-13T10:05+0300
россия
мировая экономика
эквадор
сша
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865506944_0:177:2929:1824_1920x0_80_0_0_a82350689ee4802b88483ec26be52f47.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - ПРАЙМ. Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора за 10 месяцев этого года, заняв первое место среди других стран, сообщил РИА Новости глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар. "У нас было существенное увеличение экспортных поставок в Россию, они выросли с января по октябрь на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил он. Россия является страной, в которую была отправлена самая большая доля бананов за указанный период - 20,01%, за ней следуют США - 11,99%, Нидерланды - 7,32%, Турция - 5,41% и Германия - 4,84%. "Мировое предложение бананов сократилось, особенно в Восточной Азии и некоторых частях Латинской Америки, из-за климатических факторов, что привело к снижению производства. Спрос остался стабильным, но это создало дисбаланс, приведший к росту спотовых цен. Фактически, средняя цена выросла с первой по прошлую неделю на 10,30 доллара, что побудило многие рынки, включая Россию, увеличить спотовый спрос. Тем не менее, цены на бананы выросли, особенно из-за упомянутых мной факторов", - сказал Саласар. По его мнению, цены сохранят эту конъюнктуру в ближайшее время. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия закупает лишь 30% по спотовым ценам, а 70% - на базе контрактов. Совокупный экспорт бананов Эквадора в период с января по октябрь 2025 года достиг 314,24 миллиона коробок, что на 3,86% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
https://1prime.ru/20251111/limon-864412781.html
https://1prime.ru/20250626/rossija-858912930.html
эквадор
сша
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865506944_130:0:2797:2000_1920x0_80_0_0_2c7ff4232112fb1cac91af03d1af4642.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, эквадор, сша, нидерланды
РОССИЯ, Мировая экономика, ЭКВАДОР, США, НИДЕРЛАНДЫ
10:05 13.12.2025
 
Россия стала лидером по покупке бананов из Эквадора

Глава Acorbanec: Россия лидирует по закупкам бананов из Эквадора

© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанкСвязки бананов
Связки бананов - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Связки бананов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - ПРАЙМ. Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора за 10 месяцев этого года, заняв первое место среди других стран, сообщил РИА Новости глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.
"У нас было существенное увеличение экспортных поставок в Россию, они выросли с января по октябрь на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил он.
Овощи и фрукты - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Россия лидировала по импорту лимонов из Узбекистана в январе-сентябре
11 ноября, 12:42
Россия является страной, в которую была отправлена самая большая доля бананов за указанный период - 20,01%, за ней следуют США - 11,99%, Нидерланды - 7,32%, Турция - 5,41% и Германия - 4,84%.
"Мировое предложение бананов сократилось, особенно в Восточной Азии и некоторых частях Латинской Америки, из-за климатических факторов, что привело к снижению производства. Спрос остался стабильным, но это создало дисбаланс, приведший к росту спотовых цен. Фактически, средняя цена выросла с первой по прошлую неделю на 10,30 доллара, что побудило многие рынки, включая Россию, увеличить спотовый спрос. Тем не менее, цены на бананы выросли, особенно из-за упомянутых мной факторов", - сказал Саласар.
По его мнению, цены сохранят эту конъюнктуру в ближайшее время.
Вместе с тем он подчеркнул, что Россия закупает лишь 30% по спотовым ценам, а 70% - на базе контрактов.
Совокупный экспорт бананов Эквадора в период с января по октябрь 2025 года достиг 314,24 миллиона коробок, что на 3,86% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Работа нового магазина Реми во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Россия в мае стала покупать вдвое больше лапши из Южной Кореи
26 июня, 07:17
 
РОССИЯМировая экономикаЭКВАДОРСШАНИДЕРЛАНДЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала