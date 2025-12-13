https://1prime.ru/20251213/banany-865507096.html

Россия стала лидером по покупке бананов из Эквадора

Россия стала лидером по покупке бананов из Эквадора - 13.12.2025, ПРАЙМ

Россия стала лидером по покупке бананов из Эквадора

Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора за 10 месяцев этого года, заняв первое место среди других стран, сообщил РИА Новости глава эквадорской | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T10:05+0300

2025-12-13T10:05+0300

2025-12-13T10:05+0300

россия

мировая экономика

эквадор

сша

нидерланды

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865506944_0:177:2929:1824_1920x0_80_0_0_a82350689ee4802b88483ec26be52f47.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - ПРАЙМ. Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора за 10 месяцев этого года, заняв первое место среди других стран, сообщил РИА Новости глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар. "У нас было существенное увеличение экспортных поставок в Россию, они выросли с января по октябрь на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил он. Россия является страной, в которую была отправлена самая большая доля бананов за указанный период - 20,01%, за ней следуют США - 11,99%, Нидерланды - 7,32%, Турция - 5,41% и Германия - 4,84%. "Мировое предложение бананов сократилось, особенно в Восточной Азии и некоторых частях Латинской Америки, из-за климатических факторов, что привело к снижению производства. Спрос остался стабильным, но это создало дисбаланс, приведший к росту спотовых цен. Фактически, средняя цена выросла с первой по прошлую неделю на 10,30 доллара, что побудило многие рынки, включая Россию, увеличить спотовый спрос. Тем не менее, цены на бананы выросли, особенно из-за упомянутых мной факторов", - сказал Саласар. По его мнению, цены сохранят эту конъюнктуру в ближайшее время. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия закупает лишь 30% по спотовым ценам, а 70% - на базе контрактов. Совокупный экспорт бананов Эквадора в период с января по октябрь 2025 года достиг 314,24 миллиона коробок, что на 3,86% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

https://1prime.ru/20251111/limon-864412781.html

https://1prime.ru/20250626/rossija-858912930.html

эквадор

сша

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, эквадор, сша, нидерланды