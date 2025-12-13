https://1prime.ru/20251213/delegatsija-865498332.html

Делегация США может принять участие в переговорах по Украине в Париже

2025-12-13T00:20+0300

ВАШИНГТОН, 13 дек - ПРАЙМ. Американская делегация в субботу может принять участие в переговорах в Париже с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, на которых планируется обсудить мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Сам Трамп и пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявляли, что США отправятся на встречу только если сочтут, что сделка по урегулированию достижима, так как не хотят "зря тратить много времени". Состав возможной делегации также не раскрывался. Кроме того, Трамп ранее заявлял, что Европа в вопросе урегулирования очень много говорит, но "они ничего не делают". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия не знает, о чем пойдет речь на субботней встрече, Москва не получала от США информации по вопросу мирного урегулирования. Он также отмечал, что Россия не знает, какие изменения вносятся в мирный план Трампа в ходе обсуждений США и Украины. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

2025

