Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
После столкновения поезда и локомотива под Пензой завели уголовное дело - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/delo-865518180.html
После столкновения поезда и локомотива под Пензой завели уголовное дело
После столкновения поезда и локомотива под Пензой завели уголовное дело - 13.12.2025, ПРАЙМ
После столкновения поезда и локомотива под Пензой завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту столкновения поезда и локомотива на станции Чаис в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T22:17+0300
2025-12-13T22:17+0300
бизнес
россия
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения поезда и локомотива на станции Чаис в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. "Мордовская транспортная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Ульяновским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по части 1 статьи 263 УК РФ по обстоятельствам столкновения поезда и локомотива на станции Чаис", - говорится в сообщении. Также в Центральном МСУТ СК РФ сообщили, что ущерб в результате происшествия существенный.
https://1prime.ru/20251213/poezd-865517678.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ, СК РФ
22:17 13.12.2025
 
После столкновения поезда и локомотива под Пензой завели уголовное дело

В Пензенской области возбудили уголовное дело после столкновения поезда и локомотива

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения поезда и локомотива на станции Чаис в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.
В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет.
"Мордовская транспортная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Ульяновским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по части 1 статьи 263 УК РФ по обстоятельствам столкновения поезда и локомотива на станции Чаис", - говорится в сообщении.
Также в Центральном МСУТ СК РФ сообщили, что ущерб в результате происшествия существенный.
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
В Пензенской области ожидают задержки шести пассажирских поездов
21:11
 
БизнесРОССИЯРФСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала