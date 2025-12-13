После столкновения поезда и локомотива под Пензой завели уголовное дело

https://1prime.ru/20251213/delo-865518180.html

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения поезда и локомотива на станции Чаис в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. "Мордовская транспортная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Ульяновским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по части 1 статьи 263 УК РФ по обстоятельствам столкновения поезда и локомотива на станции Чаис", - говорится в сообщении. Также в Центральном МСУТ СК РФ сообщили, что ущерб в результате происшествия существенный.

