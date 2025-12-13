https://1prime.ru/20251213/delo-865518180.html
После столкновения поезда и локомотива под Пензой завели уголовное дело
После столкновения поезда и локомотива под Пензой завели уголовное дело - 13.12.2025, ПРАЙМ
После столкновения поезда и локомотива под Пензой завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту столкновения поезда и локомотива на станции Чаис в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T22:17+0300
2025-12-13T22:17+0300
2025-12-13T22:17+0300
бизнес
россия
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения поезда и локомотива на станции Чаис в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. "Мордовская транспортная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Ульяновским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России по части 1 статьи 263 УК РФ по обстоятельствам столкновения поезда и локомотива на станции Чаис", - говорится в сообщении. Также в Центральном МСУТ СК РФ сообщили, что ущерб в результате происшествия существенный.
https://1prime.ru/20251213/poezd-865517678.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ, СК РФ
После столкновения поезда и локомотива под Пензой завели уголовное дело
В Пензенской области возбудили уголовное дело после столкновения поезда и локомотива