Глава ЕК подрывает глобальную финансовую систему, заявил Дмитриев - 13.12.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК подрывает глобальную финансовую систему, заявил Дмитриев
2025-12-13T02:51+0300
2025-12-13T02:51+0300
финансы
экономика
россия
украина
рф
сша
урсула фон дер ляйен
кирилл дмитриев
кая каллас
ес
украина
рф
сша
02:51 13.12.2025
 
Глава ЕК подрывает глобальную финансовую систему, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: фон дер Ляйен подрывает глобальную финансовую систему США

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подрывает всю возглавляемую США глобальную финансовую систему своей попыткой украсть суверенные российские активы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
"Неизбранная евробюрократ Урсула… фон дер Ляйен пытается украсть российские суверенные активы, подрывая всю глобальную финансовую систему, возглавляемую США", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
 
