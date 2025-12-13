https://1prime.ru/20251213/dolina-865505714.html

Стал известен собственник квартиры Долиной в центре Москвы

Стал известен собственник квартиры Долиной в центре Москвы - 13.12.2025, ПРАЙМ

Стал известен собственник квартиры Долиной в центре Москвы

Полина Лурье значится собственницей квартиры в центре Москвы, которую певица Лариса Долина продала, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T08:52+0300

2025-12-13T08:52+0300

2025-12-13T08:52+0300

бизнес

общество

недвижимость

москва

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865505427_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_4e0e0fcfd3f797c0ba413731903b26cc.jpg

МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Полина Лурье значится собственницей квартиры в центре Москвы, которую певица Лариса Долина продала, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости. Как следует из документов, у квартиры сейчас один собственник, который приобрел квартиру в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира более 19 лет находилась во владении другого человека. Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей. По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд и Второй кассационный суды признали это решение законным и отклонили апелляционную жалобу Лурье.

https://1prime.ru/20251212/spor-865487400.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , недвижимость, москва, мосгорсуд