Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ульяновской области

2025-12-13T23:57+0300

2025-12-13T23:57+0300

2025-12-13T23:36+0300

происшествия

САМАРА, 13 дек - ПРАЙМ. Энергетики филиала "Ульяновские распределительные сети" восстанавливают электроснабжение в трех населенных пунктах Ульяновской области после аварийного отключения из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале компании "Россети Волга". В сообщении компании указано, что из-за погодных условий произошли аварийные отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах Майнского, Сурского, Старомайнского, Новоспасского, Павловского, Радищевского, Николаевского и других районов. "В настоящее время обесточено две воздушных линии электропередачи 10 киловольт. Остаются без электроснабжения три населенных пункта в Радищевском и Николаевском районах. К социально значимым объектам направлены резервные источники электроснабжения", - говорится в сообщении "Россети Волга". В восстановительных работах задействованы 42 человека и 10 единиц техники. Ранее "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщило, что в Ульяновской области ночью и утром в воскресенье сохранятся очень сильный ветер и метель с ограниченной видимостью.

