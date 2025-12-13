https://1prime.ru/20251213/energetiki-865519919.html
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ульяновской области
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ульяновской области - 13.12.2025, ПРАЙМ
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ульяновской области
Энергетики филиала "Ульяновские распределительные сети" восстанавливают электроснабжение в трех населенных пунктах Ульяновской области после аварийного... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T23:57+0300
2025-12-13T23:57+0300
2025-12-13T23:36+0300
происшествия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862928181_0:157:2999:1843_1920x0_80_0_0_d3b04e1d3234e145a064938aa8b5c068.jpg
САМАРА, 13 дек - ПРАЙМ. Энергетики филиала "Ульяновские распределительные сети" восстанавливают электроснабжение в трех населенных пунктах Ульяновской области после аварийного отключения из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале компании "Россети Волга". В сообщении компании указано, что из-за погодных условий произошли аварийные отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах Майнского, Сурского, Старомайнского, Новоспасского, Павловского, Радищевского, Николаевского и других районов. "В настоящее время обесточено две воздушных линии электропередачи 10 киловольт. Остаются без электроснабжения три населенных пункта в Радищевском и Николаевском районах. К социально значимым объектам направлены резервные источники электроснабжения", - говорится в сообщении "Россети Волга". В восстановительных работах задействованы 42 человека и 10 единиц техники. Ранее "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщило, что в Ульяновской области ночью и утром в воскресенье сохранятся очень сильный ветер и метель с ограниченной видимостью.
https://1prime.ru/20251207/svet-865298256.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862928181_165:0:2832:2000_1920x0_80_0_0_4227bdf1f98b31eea764bd58ce93cfb7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ульяновской области
Энергетики восстанавливают электроснабжение в трех населенных пунктах Ульяновской области
САМАРА, 13 дек - ПРАЙМ.
Энергетики филиала "Ульяновские распределительные сети" восстанавливают электроснабжение в трех населенных пунктах Ульяновской области после аварийного отключения из-за непогоды, сообщается
в Telegram-канале компании "Россети Волга".
В сообщении компании указано, что из-за погодных условий произошли аварийные отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах Майнского, Сурского, Старомайнского, Новоспасского, Павловского, Радищевского, Николаевского и других районов.
"В настоящее время обесточено две воздушных линии электропередачи 10 киловольт. Остаются без электроснабжения три населенных пункта в Радищевском и Николаевском районах. К социально значимым объектам направлены резервные источники электроснабжения", - говорится в сообщении "Россети Волга".
В восстановительных работах задействованы 42 человека и 10 единиц техники.
Ранее "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщило, что в Ульяновской области ночью и утром в воскресенье сохранятся очень сильный ветер и метель с ограниченной видимостью.
Часть Запорожской области осталась без света из-за непогоды