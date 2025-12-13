Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ульяновской области - 13.12.2025
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ульяновской области
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ульяновской области
происшествия
САМАРА, 13 дек - ПРАЙМ. Энергетики филиала "Ульяновские распределительные сети" восстанавливают электроснабжение в трех населенных пунктах Ульяновской области после аварийного отключения из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале компании "Россети Волга". В сообщении компании указано, что из-за погодных условий произошли аварийные отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах Майнского, Сурского, Старомайнского, Новоспасского, Павловского, Радищевского, Николаевского и других районов. "В настоящее время обесточено две воздушных линии электропередачи 10 киловольт. Остаются без электроснабжения три населенных пункта в Радищевском и Николаевском районах. К социально значимым объектам направлены резервные источники электроснабжения", - говорится в сообщении "Россети Волга". В восстановительных работах задействованы 42 человека и 10 единиц техники. Ранее "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщило, что в Ульяновской области ночью и утром в воскресенье сохранятся очень сильный ветер и метель с ограниченной видимостью.
Происшествия
23:57 13.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Линия электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
САМАРА, 13 дек - ПРАЙМ. Энергетики филиала "Ульяновские распределительные сети" восстанавливают электроснабжение в трех населенных пунктах Ульяновской области после аварийного отключения из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале компании "Россети Волга".
В сообщении компании указано, что из-за погодных условий произошли аварийные отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах Майнского, Сурского, Старомайнского, Новоспасского, Павловского, Радищевского, Николаевского и других районов.
"В настоящее время обесточено две воздушных линии электропередачи 10 киловольт. Остаются без электроснабжения три населенных пункта в Радищевском и Николаевском районах. К социально значимым объектам направлены резервные источники электроснабжения", - говорится в сообщении "Россети Волга".
В восстановительных работах задействованы 42 человека и 10 единиц техники.
Ранее "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщило, что в Ульяновской области ночью и утром в воскресенье сохранятся очень сильный ветер и метель с ограниченной видимостью.
